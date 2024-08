Wielki powrót Shaqiriego do ojczyzny

Wielki transfer Xherdana Shaqiriego do ligi szwajcarskiej stał się faktem. Legenda tamtejszej piłki nożnej wraca do swojej macierzy. Były już skrzydłowy reprezentacji Szwajcarii i bohater wielu turniejów międzynarodowych, w sezonie 2024/2025 zagra dla FC Basel. To właśnie w Bazylei wypłynął na szerokie wody światowego futbolu.

Powrót po dwunastu latach

Shaqiri zdecydował się na wielki powrót. Po dwunastu latach przerwy znów będzie przywdziewał koszulkę FC Basel. Za pierwszym razem w Bazylei grał razem z m.in. Granitem Xhaką czy Yannem Sommerem, z którymi potem grał wiele spotkań dla reprezentacji Szwajcarii. Dziś jego koledzy kopią jeszcze piłkę na najwyższym poziomie, bo w Leverkusen oraz Mediolanie – u Shaqiriego wygrała jednak chęć powrotu do domu.

Jak swoją decyzję komentuje sam piłkarz?

Napawa mnie dumą i jestem bardzo szczęśliwy, że mogę dziś wrócić do mojego rodzinnego miasta. Od dzieciństwa jestem głęboko związany z klubem i regionem. Jako kibic i oczywiście także jako gracz. Zacząłem grać w Bazylei, dzięki czemu mogłem rozpocząć międzynarodową karierę. Nie mogę się doczekać chwili, w której ponownie zobaczę naszych fanów w Joggeli (miejscowa nazwa stadionu St. Jakob-Park — przy. red)

W poniedziałek, 19 sierpnia piłkarz spotka się z kibicami w siedzibie klubu. Dzień później odbędzie się oficjalna konferencja prasowa z udziałem nowego-starego gracza FC Basel. Być może powrót szwajcarskiego piłkarza ofensywnego pomoże klubowi wrócić do łask.

W ostatnim sezonie „RotBlau” zajęli dopiero ósme miejsce w lidze, a w Lidze Konferencji skompromitowali się przegrywając w drugiej rundzie eliminacji z Tobołem Kostanaj z Kazachstanu. W nowy sezon FC Basel wejdzie z nadzieją, że powrót Shaqiriego będzie etapem w powrocie klubu na sam szczyt szwajcarskiej piłki.

2024 rok w wykonaniu Shaqiriego

Sezon 2024 w lidze MLS nie układał się po myśli Shaqiriego. W dwunastu meczach dla Chicago Fire zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Ostatni raz w barwach ekipy ze stanu Illinois Szwajcar wystąpił w maju. Później doświadczony gracz wyjechał do Niemiec na EURO 2024. Co prawda podczas europejskiego czempionatu zagrał tylko 71 minut, ale wspaniała bramka w spotkaniu ze Szkocją zostanie w pamięci kibiców futbolu na długo.

Wiadomo też, że piłkarz nie będzie kontynuował kariery w reprezentacji. Po EURO 2024 ogłosił, że po 125 występach rezygnuje z występów dla kadry. Po powrocie z EURO Szwajcar zdecydował się także rozwiązać umowę z Chicago Fire.

Fot. PressFocus