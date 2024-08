Ilkay Gundogan kończy karierę reprezentacyjną

Ilkay Gundogan oficjalnie poinformował o zakończeniu kariery reprezentacyjnej. W kadrze Niemiec rozegrał 82 mecze, w których strzelił 19 goli. Zagrał na dwóch mundialach oraz dwóch turniejach o mistrzostwo Europy. Podczas ostatniego EURO 2024 nosił opaskę kapitańską.

Ilkay Gundogan grał od 2011 roku

Pierwsze powołanie do seniorskiej reprezentacji Niemiec Ilkay Gundogan otrzymał w sierpniu 2011 roku, ale zadebiutował dwa miesiące później – krótko przed swoimi 21. urodzinami. Wtedy też był świeżo upieczonym mistrzem Niemiec z Borussią Dortmund. W 2012 roku BVB z ”Gundo” w składzie obroniła tytuł mistrzowski i dołożyła triumf w Pucharze Niemiec, a on sam został powołany przez Joachima Loewa na mistrzostwa Europy. Na turnieju w Polsce i na Ukrainie nie zaliczył jednak ani minuty.

Na kolejny duży turniej musiał poczekać aż sześć lat. W 2014 roku nie pojechał na zwycięski dla Niemiec mundial ze względu na kontuzję pleców. Dwa lata później nie wziął udziału w EURO 2016 ze względu na zwichnięcie rzepki w kolanie. Niemcy dotarli wtedy do półfinału. Mistrzostwa świata 2018 były dla niego debiutanckimi, ale w Rosji zagrał tylko w drugim meczu grupowym ze Szwecją. Zaliczył tylko godzinę i schodził przy wyniku 1:1 ze Szwecją (Niemcy wygrali ostatecznie 2:1).

Na mundialu w Katarze zagrał już we wszystkich trzech meczach grupowych i za każdym razem był w pierwszym składzie. W meczu z Japonią strzelił nawet otwierającego gola, ale ostatecznie Niemcy przegrali 1:2. Dodatkowo, tak jak cztery lata wcześniej ”Die Mannschaft” odpadli z mundialu już w fazie grupowej. Bilans Gundogana na mistrzostwach świata zatrzymał się na czterech meczach i jednym golu.

Debiutanckimi dla niego mistrzostwami Europy były dopiero te przesunięte z 2020 na 2021 rok. Tam od pierwszej minuty zaczynał wszystkie trzy mecze grupowe. Nie zanotował jednak żadnego udziału przy bramce, a po żółtej kartce obejrzanej w meczu z Węgrami (2:2) mecz 1/8 finału z Anglią (0:2) w pełni przesiedział na ławce rezerwowych.

Podczas rozgrywanego w Niemczech EURO 2024 wystąpił we wszystkich meczach i pełnił nawet rolę kapitana ”Die Mannschaft”. W meczu otwarcia ze Szkocją (5:1) zanotował asystę przy trafieniu Kaia Havertza na 3:0. W drugiej kolejce przeciwko Węgrom najpierw zaliczył asystę przy bramce Jamala Musiali, a w drugiej połowie ustalił wynik tego meczu na 2:0.

Łącznie na mistrzostwach Europy rozegrał osiem meczów, w których zanotował jedno trafienie i dwie asysty. Jego bilans w reprezentacji Niemiec zatrzymał się na 82 meczach, 19 golach i dziewięciu asystach. Już w 2020 roku po raz pierwszy w kadrze założył opaskę kapitańską, ale przez ostatni rok był etatowym kapitanem ”Die Mannschaft”.

Gundoganowi zawsze lepiej szło w klubie. W Manchesterze City strzelał gola za golem, a notujący bardzo słabą kadencję Hansi Flick nie do końca potrafił go wkomponować do swojej układanki. Zarzucano pomocnikowi coś, co u nas na przykład dotykało Piotra Zielińskiego – że kompletnie nie potrafi przenieść formy z klubu do kadry.

Ilkay Gundogan dołącza do Toniego Kroosa

To kolejna legenda po Tonim Kroosie i Thomasie Mullerze, która kończy karierę w kadrze Niemiec. O swojej decyzji Gundogan oficjalnie poinformował najpierw na Instagramie. We wpisie piłkarza czytamy:

– Kochane piłkarskie Niemcy, po kilku tygodniach rozważania zdecydowałem się zakończyć karierę reprezentacyjną. Z wielką dumą patrzę na 82 mecze, które rozegrałem dla tego kraju. To liczba o której nawet nie śniłem, gdy debiutowałem w reprezentacji w 2011 roku. Ogromnym zaszczytem było wyprowadzać drużynę jako kapitan na naszych mistrzostwach Europy. Po tylu trudnych latach wreszcie udało nam się sprawić, że naród znów był z nas dumny. Jeszcze bardziej cieszy mnie, że mogłem być tego częścią – napisał Gundogan.

– Jednak już przed turniejem czułem pewnego rodzaju zmęczenie w moim organizmie i mojej głowie. Dało mi to do myślenia. Na pewno dalej będę kibicem tej reprezentacji i mam wielką nadzieję, że wspólnie uda nam się utrzymać tę modę na kadrę. Jesteśmy jednym z faworytów do wygrania najbliższych mistrzostw świata. Mamy fantastycznego trenera, naprawdę silną drużynę i ogromnego ducha zespołowego. To był zaszczyt. Dziękuję, Niemcy. Wasz Ilkay – dodał.

Liebes Fußballdeutschland, nach einigen Wochen Bedenkzeit bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es an der Zeit ist, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden. Ich blicke mit sehr viel Stolz auf 82 Länderspiele für mein Heimatland zurück – eine Zahl, die ich mir so hätte… pic.twitter.com/IsU4iYCxq0 — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) August 19, 2024

Decyzję o końcu kariery reprezentacyjnej Gundogan podjął w dniu, w którym wcześniej pojawiła się informacja o chęci pożegnania go przez Barcelonę. Mówi się, że Niemiec jest ”wypychany” przez Barcelonę, by ta mogła zarejestrować mistrza Europy z reprezentacją Hiszpanii – Daniego Olmo. Według Davida Ornsteina z ”The Athletic” Gundogan może trafić do Turcji, Arabii Saudyjskiej, Kataru, a nawet… ponownie do Manchesteru City.

fot. PressFocus