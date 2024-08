Stuttgart znów wzmacnia atak – to następca Guirassy’ego

VfB Stuttgart dokonał kolejnego transferu przed Ligą Mistrzów. Jak informuje Fabrizio Romano, klub znów postanowił wzmocnić linię ataku. Tym razem na zasadzie wypożyczenia z opcją obowiązkowego wykupu dołączy El Bilal Toure z Atalanty. Najdroższy nabytek włoskiej ekipy w historii spędził w Lombardii zaledwie rok – chwilę po przyjściu wypadł na kilka miesięcy, ale pod koniec swojego pobytu okazał się przydatny dla Gian Piero Gasperiniego.

VfB Stuttgart w minionych rozgrywkach sprawił ogromną sensację i zajął drugie miejsce w Bundeslidze, dzięki czemu już niedługo zobaczymy ich w Lidze Mistrzów po piętnastu latach przerwy. Oprócz dobrej gry w defensywie, na wyróżnienie zasługuje również gra ofensywna zespołu ze Szwabii.

Zespół znalazł się w czubie ligi pod względem strzelonych goli – 78. Więcej miały jedynie Bayern Monachium (94) i Bayer Leverkusen (89). Za zdobywanie bramek w dużej mierze odpowiedzialny był Serhou Guirassy. Gwinejczyk w 30 meczach zdobył 28 ligowych bramek oraz zaliczył trzy asysty. Przez niemal całe rozgrywki spekulowano co do jego przyszłości. Ostatecznie to Borussia Dortmund okazała się najbardziej zdeterminowana i pozyskała 28-latka za około 18 milionów euro. Teraz klub ze Szwabii dokonał transferu jego zastępcy.

Po odejściu kluczowego napastnika, wiadome było, że klub będzie chciał sprowadzić godnego następcę. Do Stuttgartu trafili już Ermedin Demirović oraz, z powrotem – Deniz Undav. Pierwszy z napastników, występuje w Bundeslidze od 2020 roki. Minione rozgrywki byłe jego najlepszymi w karierze. W 33 spotkaniach dla Augsburga strzelił 15 goli i zaliczył dziewięć asyst. „Czerwoni” zapłacili za 26-latka 21 milionów euro.

