Kolejny zawodnik Chelsea ofiarą czystek. Pozostanie w Premier League

Armando Broja za chwilę odejdzie z Chelsea. Reprezentant Albanii od dłuższego czasu był typowany do odejścia i wydaje się, że znalazł sobie nowe miejsce pracy. Jak informuje Fabrizio Romano, 22-latek przeniesie się do tegorocznego beniaminka Premier League Ipswich Town na zasadzie wypożyczenia.

Być może nie wszyscy o tym wiedzą, ale Armando Broja to wychowanek Chelsea. Albańczyk trafił do szkółki „The Blues” w 2009 roku po tym, gdy został odrzucony przez lokalnego rywala -Tottenham. 22-latek w pierwszej drużynie zadebiutował w 2020 roku w starciu przeciwko Evertonowi.

Z Albańczykiem w klubie wiązano spore nadzieje. Okazały się one złudne. Odkąd Armando Broja zadebiutował w pierwszej drużynie, uzbierał raptem 38 występów, w których zanotował tylko 3 gole i dwie asysty. Duży wpływ na to miała kontuzja, jakiej 22-latek nabawił się pod koniec 2022 roku. Wówczas zerwał wiązadła krzyżowe – to skutkowało aż dziewięcioma miesiącami przerwy. Z kolei w październiku 2023 roku Broja miał też duży problem z kolanem. Te urazy nie pozwoliły zawodnikowi rozwinąć skrzydeł.

Od dłuższego czasu było wiadome, że Chelsea będzie próbowało się pozbyć napastnika W grę wchodziło od początku wypożyczenie. Jak informuje Fabrizio Romano, beniaminek Premier League Ipswich Town prowadzi rozmowy z Chelsea w sprawie umowy wypożyczenia piłkarza. Najprawdopodobniej w umowie znajdzie się obowiązkowa klauzula wykupu 22-latka. Ponoć ma wynieść ona aż 35 milionów euro. To może być rekord transferowy Ipswich.

🚨🔵 Armando Broja to Ipswich Town, here we go! Verbal agreement completed on initial loan deal.

There will be mandatory buy clause in case #ITFC avoid relegation.

Total package worth over £30m accepted by Chelsea with salary covered until June.

Medical in the next 24h. pic.twitter.com/iTOkUMRMHX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2024