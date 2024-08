Polski bramkarz wraca do Turcji

Polski bramkarz to pojęcie znane w skali Europy jako naprawdę solidna marka. Kariera jednak tego golkipera nie obfituje w najbardziej prestiżowe kluby z europejskiego topu, a poprzedni sezon miał naprawdę rewelacyjny, bijąc rekordy w czystych kontach. Mateusz Lis, bo o nim mowa, znów zagra w zespole, do którego był wypożyczony w zeszłym sezonie. Chodzi oczywiście o tureckie Goztepe Izmir.

Nieudany pobyt w Anglii

Od lipca 2022 Mateusz Lis był zawodnikiem zespołu występującego na co dzień w Premier League – Southampton. Polski bramkarz swój pobyt w Anglii niestety musi uznać za całkowicie zmarnowany. Polak nie rozegrał praktycznie żadnego meczu i wielokrotnie był wypychany z drużyny na wypożyczenia. Ostatecznie Lis jedyne minuty w Southampton zaliczył na poziomie młodzieżowej drużyny w sezonie 2022/23. Polski bramkarz liczył zdecydowanie na więcej podpisując ze 'Świętymi” dwa lata temu.

✅ Gavin Bazunu

✅ Romeo Lavia

✅ Joe Aribo

✅ Armel Bella-Kotchap

✅ Mateusz Lis

✅ Sékou Mara Southampton’s incoming transfer window so far.💰 pic.twitter.com/XrUqtiwprX — Football Daily (@footballdaily) July 21, 2022

Został on sprowadzony w tym samym okienku transferowym, co Gavin Bazunu. To Irlandczyk wskoczył do bramki, ale był jednym z najgorszym, a może i najgorszym bramkarzem Premier League. Kompletnie rozczarował i często wpuszczał bramki w sytuacjach, w których mógłby zachować się lepiej. W końcu stracił on miejsce w składzie, ale na rzecz Alexa McCarthy’ego. Lis byłby wyborem numer trzy, dlatego wysyłano no na wypożyczenia – w sumie dwa – do Troyes oraz Goztepe. Odpalił dopiero w tym drugim.

Król wypożyczeń wraca do Turcji?

Ogólnie jednak w swojej karierze były zawodnik Lecha Poznań był wypożyczany aż… pięć razy. Kluby, w których Lis miał się odrodzić to:

Miedź Legnica

Podbeskidzie Bielsko-Biała

Raków Częstochowa

Troyes (Francja)

Goztepe (Turcja)

Teraz Polak ma podpisać oficjalny, trzyletni kontrakt z tureckim zespołem i ten fakt zdecydowanie należy traktować jako spory krok do przodu w jego piłkarskiej karierze i upragnioną stabilizację. W umowie ma widnieć również zapis o możliwym przedłużeniu o kolejny rok. Może to trochę dziwić. Gavin Bazunu doznał kontuzji ścięgna Achillesa i długo nie zagra.

W pierwszej kolejce bronił Alex McCarthy, który jest przeciętny. Opcją awaryjną jest 29-letni Joe Lumley, w przeszłości zawodnik wielu klubów z niższych lig angielskich. Polski bramkarz wraca tam, gdzie już grał – tam gdzie między słupkami ponad dwie dekady temu bronił Radosław Majdan.

Mateusz Lis returns to Göztepe. He will be in Izmir on Thursday. pic.twitter.com/ZWDi6WEHl2 — Viktor Vutov (@viktor_vutov) August 21, 2024

Ma pomóc w utrzymaniu

Mateusz Lis już w ubiegłym sezonie reprezentował barwy Goztepe. Bronił tam naprawdę dobrze i ścigał się z Marcinem Bułką w liczbie czystych kont polskich bramkarzy. Finalnie w 31 spotkaniach ligowych zaliczył aż 20 czystych kont, co jest wynikiem niesamowitym. Między innymi właśnie świetna dyspozycja golkipera pomogła zespołowi z Izmiru wywalczyć awans do tureckiej Super Lig, w której występują takie zespoły jak Besiktas, Fenerbahce, czy Galatasaray.

Druga liga to jedno, natomiast prawdziwy test na Lisa czeka właśnie w tym sezonie. W końcu polski bramkarz będzie musiał radzić sobie z bardzo dobrymi napastnikami, których w najwyższej lidze w Turcji nie brakuje. Na ten moment drużyna Goztepe rozegrała już dwa ligowe spotkania i oba zakończyły się remisami. Na docenienie szczególnie zasługuje punkt zdobyty 17 sierpnia przeciwko Fenerbahce. U siebie podopieczni Bułgara Stanimira Stoiłowa zremisowali 2:2.

Polski bramkarz powiększa kolonię

W ostatnich latach kierunek turecki stał się jednym z najbardziej popularnych wśród polskich piłkarzy. Super Lig wydaje się być idealnym pomostem między polską Ekstraklasą a ligami z TOP 5, które często brutalnie weryfikują umiejętności zawodników znad Wisły. Na ten moment w Turcji występuje aż sześciu Polaków. Są nimi:

Krzysztof Piątek (Basaksehir)

Sebastian Szymański (Fenerbache)

Jan Biegański (Sivasspor)

Jakub Słowik (Konyaspor)

Kacper Kozłowski (Gaziantep)

Jakub Kałuziński (Antalyaspor)

Do tego szerokiego grona dołącza Lis, od którego trudno oczekiwać, że będzie gwiazdą ligi na miarę Piątka czy Szymańskiego. Jednak pamiętajmy – solidnych ligowców nigdy nie za wiele, a wychowanek Falubazu Zielona Góra jak najbardziej ma potencjał, aby nim zostać.

Qué inicio de temporada de Krzysztof Piatek con Başakşehir: 5 GOLES en 5PJ. Con el que acaba de anotar vs Alanyaspor suma ya 22G en 42PJ con los búhos desde su llegada en verano de 2023. Está a 24 de ser el 2do máximo goleador histórico del club. pic.twitter.com/5oi64Som7K — Alejandro (@AleParra__) August 18, 2024

fot. PressFocus