Franciszek Smuda pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP

Franciszek Smuda zmarł w nocy 17 na 18 sierpnia w wieku 76 lat z powodu nowotworu krwi. Był on jednym z najlepszych polskich trenerów ostatnich 30 lat w polskim futbolu i przyczynił się do wielu sukcesów rodzimych drużyn. Podczas jego ceremonii pogrzebowej, która odbyła się w Krakowie, został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie złożono na ręce jego małżonki.

Franciszek Smuda pośmiertnie odznaczony

Franciszek Smuda był jednym z najlepszych polskich trenerów przełomu XX i XXI wieku. Jako jeden z zaledwie trzech szkoleniowców wprowadził polski klub do Ligi Mistrzów (Widzew Łódź 1996/97). Miał on znaczny wkład w rozwój Roberta Lewandowskiego, najlepszego polskiego piłkarza wszech czasów. Był selekcjonerem reprezentacji Polski podczas EURO 2012 i kolorowym ptakiem polskiego futbolu.

Bez „Franza” Smudy, polski futbol nigdy nie będzie taki sam. Jego dorobek to 498 meczów w roli trenera Ekstraklasy oraz trzy tytuły mistrza Polski.

Peszko, Wasilewski, Błaszczykowski, Glik, Brożek i inni. Mnóstwo piłkarskich sław na pogrzebie Franciszka Smudy ⤵️ https://t.co/qyzhtnHwn0 — Portal i.pl (@portal_ipl) August 22, 2024

Na ostatnim pożegnaniu wielkiego trenera pojawili się m in. Sławomir Peszko, Kamil Glik, Marcin Wasilewski, Andrzej Strejlau, Kazimierz Moskal. Order Odrodzenia Polski jest to trzeci najwyższy order nadawany w Polsce – ważniejszy jest tylko Order Orła Białego oraz Order Wojenny Virtuti Militari.

Order Odrodzenia Polski otrzymują obywatele naszego kraju, którzy na różnych polach działalności państwowej lub społecznej mają wybitne osiągnięcia. Franciszek Smuda otrzyma go pośmiertnie, order zostanie złożony na ręce małżonki, jak poinformował Sebastian Staszewski.

Odznaczeni Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Odznaczeni tej rangi orderem ludzie piłki to zdecydowanie bardzo wąskie grono. Do odznaczonych należy znany z Groclinu Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski Zbigniew Drzymała. Właściciel najbardziej pasjonującego polskiego projektu piłkarskiego pierwszej dekady XXI wieku został odznaczony za swoje działania w gospodarce. Warto przypomnieć, że to rodzina z Michałem Drzymałą – dla Zbigniewa to pradziadek. Postać ta sprzeciwiała się germanizacji w zaborze pruskim.

"Piłka Nożna" z 7 października 2003, nr 40/2003

📰 Na okładce: Prezes Groclinu Zbigniew Drzymała pokazał, że można walczyć z europejskimi potentatami. Czy selekcjoner Paweł Janas pójdzie w sobotę w ślady działaczy, czy dołączy do grona ubogich krewnych? pic.twitter.com/XjDvzjTrRK — PN 20 lat temu (@pn20lat) December 11, 2023

Inną postacią jest Ryszard Koncewicz – były wielokrotny selekcjoner polskiej kadry z lat 1950-1970 (z przerwami). Na ławce trenerskiej polskiej reprezentacji zasiadał 76 razy. Nie osiągnął znaczących sukcesów w tej roli jednak był inspiracją dla wielu trenerów młodszego pokolenia, z Kazimierzem Górskim na czele.

Był on w okolicach lat. 50 asystentem Wacława Kuchara – innego odznaczonego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski ze świata futbolu. Wszechstronny sportowiec był wielokrotnie odznaczany za swój wkład w rozwój sportu – jako piłkarz uczestniczył w pierwszym meczu międzypaństwowym w historii polskiej reprezentacji. Zasłużony zwłaszcza jeśli chodzi o sport warszawski i lwowski

Fot. Screen YouTube/ FootTruck