Reprezentant Polski wróci do Ekstraklasy

Reprezentanci Polski do Ekstraklasy wracają z reguły tylko wtedy, gdy na Zachodzie powinie się noga lub zbliżają się do końca kariery. Tymczasem Mateusz Łęgowski wróci do PKO BP Ekstraklasy raptem po roku na południu Włoch. 21-latek ma za sobą nieudany sezon w barwach Salernitany, zakończony spadkiem do Serie B. Jak informuje Gianluca Di Marzio, Polak z powrotem zasili szeregi Pogoni Szczecin.

Reprezentant Polski wraca do Pogoni Szczecin

Mateusz Łęgowski rok temu trafił do Salernitany. Pogoń Szczecin zainkasowała niemałe pieniądze, ponieważ na ich konto wpłynęły trzy miliony euro. W swoim ostatnim sezonie dla „Portowców” zanotował solidny sezon, gdzie w 27 występach zdobył trzy gole i tyle samo asyst. Jego profil okazał się atrakcyjny dla włoskiej drużyny z regionu Kampanii, która zdecydowała się podpisać z nim trzyletni kontrakt.

Official. ✍️ Mateusz Legowski signs with US Salernitana until June 2026 for a fee of €3 million. https://t.co/gB78MYr0Pa pic.twitter.com/Et4TqfACcQ — Scouting Polska (@ScoutingPolska) August 17, 2023

Włoski klub już od początku liczył na rozwój 21-latka i otrzymywał sporo szans na boisku. Niestety wraz z biegiem sezonu, nie spełniał pokładanych w nim oczekiwań u kolejnych trenerów. Klub stracił do niego cierpliwość i otrzymywał coraz mniej szans na boisku. Nie on jeden jednak, prezentował się poniżej oczekiwań.

Drużyna z hukiem spadła z Serie A gromadząc na swoim koncie jedynie 17 punktów, wygrywając zaledwie dwa mecze. Łęgowski wystąpił w 29 meczach ligowych, większość pod wodzą Filippo Inzaghiego. W 33 meczach w Salerno polski piłkarz zagrał pod pięcioma trenerami – poza ”Pippo”, zagrał u Paulo Sousy, Fabio Liveraniego, Stefano Colantuono oraz Giovanniego Martusciello. O tym, jak projekt Danilo Iervolino zszedł na manowce, pisaliśmy TUTAJ.

#Calciomercato | #Salernitana, Legowski vicino al ritorno in Polonia: le ultime notizie https://t.co/w4bSx4mJP8 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 25, 2024

Podczas okresu przygotowawczego do obecnego sezonu, Łęgowski ponownie nie zrobił wrażenia na klubie i jak się okazuje przestał być uwzględniany w ich planach. Pierwsze starcie ligowe obejrzał z ławki rezerwowych, a w drugim nie pojawił się nawet w kadrze. Otrzymał jedynie 31 minut w pierwszej rundzie Pucharu Włoch ze Spezią Calcio.

Jak informuje Gianluca Di Marzio, klub oraz sam zawodnik od jakiegoś czasu rozważają koniec współpracy. Młody piłkarz ponownie trafi do Pogoni Szczecin po zaledwie roku, aby wzmocnić pomoc. W grę wchodzi rozwiązanie umowy ze Salernitaną za porozumieniem stron, a następnie związanie się z „Portowcami”. Łęgowski jak do tej pory rozegrał jeden mecz dla reprezentacji Polski. Jego debiut miał miejsce za kadencji Czesława Michniewicza w 2022 roku w przegranym 0:2 meczu z Holandią w ramach rozgrywek Ligi Narodów UEFA.

Roszady trenerskie w Pogoni

W klubie ze Szczecina wiele się ostatnio dzieje na ławce trenerskiej. Dosyć niespodziewanie po dwóch latach z Pogoni odszedł Jens Gustafsson. Szwed dwa razy z rzędu ukończył Ekstraklasę na 4. miejscu. Miał również okazję jako pierwszy w historii „Portowców” zdobyć Puchar Polski. Ostatecznie w finale przegrali z Wisłą Kraków 1:2. Gustafsson otrzymał „atrakcyjną ofertę” ze strony saudyjskiego Al Fateh, gdzie zastąpił Slavena Bilicia. To klub Saudi Pro League.

Nowym szkoleniowcem Pogoni Szczecin został Robert Kolendowicz, który w ostatnich latach pełnił funkcję asystenta trenera. Z klubem podpisał umowę ważną do czerwca 2026 roku. W marcu obronił pracę dyplomową i uzyskał licencję UEFA PRO.

Fot. PressFocus