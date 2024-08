Sven-Goran Eriksson zmarł po walce z rakiem w wieku 76 lat

Sven-Goran Eriksson, jeden z najbardziej cenionych szkoleniowców lat 90. i początku XXI wieku, zmarł po walce z rakiem, którą toczył od początku 2024 roku. Najwybitniejszy szwedzki trener miał 76 lat. Kilka dni temu nagrał pożegnanie, w którym dziękował za całą dobroć, która go ostatnio spotkała, bo z reguły ludzie otrzymują wiele pochwał, ale po swoim odejściu ze świata. Był pierwszym trenerem spoza Wysp Brytyjskich, który objął kadrę Anglii.

Szwedzki legendarny szkoleniowiec odszedł po walce z rakiem trzustki. Przyznał w styczniu, że choroba była dla niego zjawiskiem bardzo nagłym. Pierwsze objawy napotkał podczas codziennego biegu, gdy zasłabł. Nie był tym jednak załamany, a wręcz przeciwnie. Szwedzkiemu radiu „P1” powiedział w styczniu tego roku:

W absolutnym szczycie popularności został mistrzem Włoch z Lazio oraz prowadził reprezentację Anglii. To pierwszy trener w historii kadry „Synów Albionu”, który wywodził się spoza Wysp Brytyjskich. Na początku swojej pracy rozbił Niemców w Monachium aż 5:1. Rozpoznawalność w piłce zyskał z powodu sensacyjnego triumfu w Pucharze UEFA z IFK Goeteborg w 1982 roku. Historia tamtej drużyny jest o tyle niesamowita, że piłkarze Erikssona… nie zarabiali z piłki, nie byli to profesjonalni piłkarze.

W Benfice w finale Pucharu Europy był gorszy tylko od Milanu z pierwszych lat Berlusconiego, na wiedeńskim Praterze poległ po jedynym golu w meczu Franka Rijkaarda. W finale Pucharu UEFA także przegrał, w dwumeczu jedną bramką uległ Anderlechtowi.

Pod swoimi skrzydłami miał takich piłkarzy: Roberto Baggio, Diego Simeone, David Beckham, Simone Inzaghi, czy Sinisa Mihajlović. Swego czasu przymierzany był do Milanu świeżo po przejęciu klubu przez Silvio Berlusconiego, a także do Chelsea – krótko przed przybyciem na Stamford Bridge Jose Mourinho, wtedy będącego na fali po wygraniu Ligi Mistrzów z FC Porto.

Kilka dni po ogłoszeniu światu o swojej chorobie, przybył na mecz swojego Lazio przeciwko Lecce. „Siamo al tuo fianco” – wyświetliło się na ekranie na Stadio Olimpico – jesteśmy po Twojej stronie.

W marcu spełnił swoje marzenie o poprowadzeniu Liverpoolu na Anfield. Po meczu powiedział: – Usiąść na ławce Liverpoolu to było moje marzenie. To było piękne… płakałem. W meczu brał udział Jerzy Dudek, Jari Litmanen czy Daniel Agger. Był to mecz legend Liverpoolu z legendami Ajaksu, rozgrywany charytatywnie.

Także kibice IFK Goeteborg przywitali go jak króla i przygotowali specjalną oprawę dla trenera, który zapoczątkował ich dominację w szwedzkim futbolu. Napis na niej głosił: „Nie wiemy gdzie to się skończy, ale wiemy gdzie się zaczyna”. Eriksson był oczywiście bardzo wzruszony i paradował w szaliku zespołu.

“We don’t know where it ends but we know where it begins” it says on banner @Anglarna1973 held under the choreography praising Sven-Göran Eriksson, who led @IFKGoteborg to a 1982 UEFA Cup win signaling start of almost 2 decades of dominance for the club.pic.twitter.com/cOSZJVEejc

— Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) April 21, 2024