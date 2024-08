Crystal Palace wzmacnia się na koniec okienka, transfer z Arsenalu praktycznie pewny

Końcówka ostatniego sezonu rozpaliła nadzieje fanów Crystal Palace, lecz aktualnie trwające okienko transferowe nie budzi wielkiego optymizmu. Słabe dwa pierwsze spotkania oraz utrata kluczowych graczy wzbudziły niepokój na Selhurst Park. Jednak jak informuje David Ornstein, Arsenal ma zaakceptować najnowszą ofertę za Eddiego Nketiaha, opiewającą na 30 milionów funtów.

Schyłek zeszłego sezonu był w wykonaniu „Orłów” wręcz fenomenalny. Wszystko za sprawą przyjścia do londyńskiego klubu doświadczonego Oliviera Glasnera, który tchnął nowe życie, znacznie pomagając zanotować ostatecznie 10. miejsce w tabeli. Kibice uwierzyli w końcu, że Crystal Palace może grać ciekawą piłkę, nie tylko opierającą się na tzw. futbolu bezpośrednim. Wiadomym było, że takie gwiazdy jak Eze czy Olise będą kuszone ofertami, lecz jak do tej pory tylko Francuz zdecydował się odejść.

Gdyby tylko Olise odszedł z klubu, być może sytuacja nie byłaby aż tak nieciekawa. „Orły” postanowiły sprzedać także swojego lidera defensywy Joachima Andersena, który przeszedł do Fulham za 30 milionów funtów. Z zespołem pożegnał się także zawsze przebojowy Jordan Ayew, podpisując umowę z Leicester City. Klub zdecydował się nawet wypożyczyć utalentowanego Jesuruna Rak-Sakyiego. Po kolejnych odejściach kibice zaczęli głośno i wyraźnie pytać, ale kto w zamian?

Do klubu przyszło tak naprawdę tylko trzech zawodników. Za darmo pozyskany został Daichi Kamada, Chadi Riad oraz Ismailla Sarr kosztowali odpowiednio – pierwszy 14 milionów funtów (16,5 mln euro), drugi 12,6 mln funtów (15 milionów euro). Są to jak najbardziej solidne nazwiska, lecz trudno ich porównać do straconych postaci Olise czy Andersena, którzy byli liderami swoich formacji. Oliver Glasner wyraźnie mówił w wywiadzie dla „Sky Sports„, że po stracie zawodników muszą nadejść zastępstwa:

W ostatnim sezonie francuski ofensywny zawodnik stał się absolutną gwiazdą Crystal Palace, ale także gwiazdą Premier League, dlatego zastąpienie go nie będzie łatwe. Nazwisko Nketiaha pojawiało się już w tym okienku nie raz i nie dwa, a sami kibice bardzo wyczekiwali takiego właśnie transferu. Według informacji podanych przez jednego z najlepszych newsmanów – Davida Ornsteina – Palace złożyło oficjalną propozycję w postaci 25 milionów funtów + 5 milionów w bonusach. Dziennikarz przekazuje, iż Arsenal ma zaakceptować tę ofertę i dość szybko przejść do uzgodnienia szczegółów transakcji.

🚨 Arsenal expected to accept offer from Crystal Palace to sign Eddie Nketiah. Bid worth £25m + £5m adds – similar to deal Nottingham Forest had in place. #CPFC / #AFC in direct talks & no issue anticipated on personal terms for 25yo striker @TheAthleticFC https://t.co/RA68DtAM2W

— David Ornstein (@David_Ornstein) August 26, 2024