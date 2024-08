Ivan Toney jednak odchodzi z Brentford, ale… nie do Anglii

Już w najbliższym czasie angielskie Brentford ma opuścić Ivan Toney, o którym mówiło się w kontekście lepszych angielskich klubów, a tutaj dość niespodziewanie wybierze się do Arabii Saudyjskiej. Jak informuje Fabrizio Romano, napastnik ma zasilić szeregi Al-Ahli, które walczyło także o podpisanie Osimhena, ale zależało im na tylko jednym napastniku z tych dwóch. „Pszczoły” mają zarobić na tym transferze w okolicach 40 milionów euro (33,6 mln funtów).

W przypadku tego zawodnika Brentford o samego początku stawiało wręcz zaporowe kwoty, lecz teraz musiało znacznie zejść z ceną. Napastnikowi do końca umowy z klubem został jedynie rok, a więc jeśli teraz nie udałoby się go komuś sprzedać, to już wiosną mógłby legalnie negocjować z innymi klubami, a latem podpisać z kimś umowę jako wolny zawodnik.

Mówimy oczywiście o zasłużonym dla tego zespołu napastniku, który na przestrzeni czterech lat spędzonych w klubie wystąpił łącznie w 141 spotkaniach. Był kluczową postacią w napadzie, zdobywając przy tym 72 bramki dla „Pszczół”. Często to na nim opierała się cała gra zespołu Brentford. Strzelił on aż 33 gole w Championship w sezonie 2020/21 (faza zasadnicza i baraże), w wielkim stopniu pomagając w awansie do Premier League.

🚨🇸🇦 Al Ahli have also agreed a deal with Brentford for Ivan Toney worth €42m, as L’Équipe reported.

Toney has already accepted as Al Ahli want Osimhen to make final decision as soon as possible.

Al Ahli agreed both Osimhen and Toney deals but NO green light from Victor yet. pic.twitter.com/MA7qWhMa9B

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2024