Losowanie Ligi Konferencji. Z kim zagrają Legia i Jagiellonia?

Zakończyły się losowania wszystkich trzech europejskich pucharów. Polskich kibiców najbardziej interesowało losowanie Ligi Konferencji, bowiem przystępowały do niego Legia i Jagiellonia. Podopieczni Goncalo Feio losowani byli z drugiego koszyka, mistrzowie Polski zaś z przedostatniego – piątego.

Losowanie fazy ligowej Ligi Konferencji za nami

Do fazy ligowej europejskich pucharów zakwalifikowało się łącznie 108 drużyn, a 12 zespołów po raz pierwszy zagra w fazie zasadniczej. Aż dziesięciu z 12 debiutantów zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji, a wśród nich znajduje się Jagiellonia Białystok. Mistrz Polski do losowania przystępował z piątego, czyli przedostatniego koszyka. Z kolei Legia Warszawa dzięki dobremu współczynnikowi przystępowała do losowania z drugiego koszyka.

Choć w Lidze Konferencji również udział weźmie 36 zespołów, faza ligowa tych rozgrywek przebiegać będzie inaczej niż w przypadku Ligi Mistrzów i Ligi Europy. W fazie ligowej LM i LE odbędzie się osiem kolejek, bowiem drużyny dzielono na cztery koszyki po dziewięć zespołów. Z kolei w Lidze Konferencji uczestników podzielono na sześć kolejek po sześć zespołów. Każdy klub wylosuje po jedną drużynę z każdego koszyka, co oznacza, że meczów będzie sześć, a nie osiem. Wszyscy zagrają po trzy mecze u siebie i na wyjeździe.

Z kim zagra Legia?

Legia i Jagiellonia nie były jedynymi przedstawicielami Polski podczas tego losowania. Finał czwartej edycji Ligi Konferencji odbędzie się we Wrocławiu, a jego ambasadorem jest 102-krotny reprezentant Polski, a obecnie ekspert Canal+Sport Michał Żewłakow. Żewłakow nie był jedynym obecnym na scenie byłym piłkarzem Olympiakosu, bowiem przedstawicielem klubu, który w poprzednim sezonie sięgnął po Ligę Konferencji był Christian Karembeu – zawodnik Olympiakosu w latach 2001-04.

Kilka minut później mistrz świata z 1998 i mistrz Europy z 2000 roku wylosował karteczkę z napisem ”Legia”, a Żewłakow wcisnął przycisk w momencie dobierania Legii rywali przez komputer. Trzecia drużyna poprzedniego sezonu Ekstraklasy trafiła na:

Real Betis (Hiszpania) (u siebie)

Djurgarden (Szwecja) (na wyjeździe)

Omonia Nikozja (Cypr) (na wyjeździe)

Lugano (Szwajcaria) (u siebie)

TSC Backa Topola (Serbia) (na wyjeździe)

Dynamo Mińsk (Białoruś) (u siebie)

Z kim zagra Jagiellonia?

W połowie losowania Żewłakow zamienił się z rolami z Karembeu i to on losował drużyny z koszyków nr 4 – nr 6. Jagiellonia została wylosowana jako ostatnia drużyna z piątego koszyka, a jej rywale prezentują się następująco:

FC Kopenhaga (Dania) (na wyjeździe)

Molde (Norwegia) (u siebie)

Olimpija Ljubljana (Słowenia) (u siebie)

Mlada Boleslav (Czechy) (na wyjeździe)

Petrocub Hîncești (Mołdawia) (u siebie)

NK Celje (Słowenia) (na wyjeździe)

Dokładną rozpiskę sześciu kolejek fazy ligowej Ligi Konferencji poznamy w sobotę 31 sierpnia. Terminarz fazy ligowej prezentuje się następująco:

1. kolejka fazy ligowej: czwartek 3 października

2. kolejka fazy ligowej: czwartek 24 października

3. kolejka fazy ligowej: czwartek 7 listopada

4. kolejka fazy ligowej: czwartek 28 listopada

5. kolejka fazy ligowej: czwartek 12 grudnia

6. kolejka fazy ligowej: czwartek 19 grudnia

Ostatnia kolejka fazy ligowej rozegrana zostanie o jednakowej porze. Drużyny z miejsc 9-24 zagrają w barażach o 1/8 finału, po czym zwycięzcy tych dwóch meczów zagrają z drużynami 1-8, które automatycznie zakwalifikowały się do 1/8 finału. Od etapu ćwierćfinału faza pucharowa przebiegać już będzie w znany dotychczas sposób. A tak prezentują się rywale wszystkich 36 uczestników fazy ligowej Ligi Konferencji:

