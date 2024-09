Klub influencera ściągnął pierwszego zawodnika. Grał z Bellinghamem

Każdy znany klub piłkarski ma około stu lat, choć są od tego różne wyjątki – choćby Paris Saint Germain, RB Lipsk. Ostatnio na Bliskim Wschodzie utworzono Al Qabila FC. To klub, który zacznie swoje rozgrywki od trzeciej ligi emirackiej. Plan jest taki, aby zrobić dwa awanse z rzędu, tak jak zrobił to już w karierze ich trener Steven Taylor. Przyszła pora na pierwsze nazwisko – to piłkarz, który zagrał w jednym składzie z Judem Bellinghamem.

Klub influencera ściągnął pierwszego zawodnika

Trzecioligowy klub musi mierzyć sił na zamiary. Nowym zawodnikiem Al Qabila FC został Jack Hodnett. To zawodnik z przeszłością w angielskich młodzieżówkach – w jednej z nich występował zarówno z Judem Bellinghamem, jak i Samuelem Ilingiem Juniorem (Juventus, Aston Villa, Bologna). W jedynym meczu w karierze jaki zagrał w kadrze Anglii U16, wystąpił na placu razem z dzisiejszą gwiazdą Realu Madryt.

Ma też na koncie kilka meczów w U15 – tam też występował z Bellignhamem i Ilingiem Juniorem, ale także Harveyem Elliottem oraz ówczesną perełką Arsenalu Charliem Patino. W U15 zanotował trzy trafienia w pięciu meczach. Ma na koncie 26 spotkań w Premier League 2, czyli rozgrywkach dla rezerw.

We are pleased to announce our first ever signing for Al Qabila FC – Jack Hodnett 🇬🇧✍️⁣

⁣

Bringing a wealth of experience to the club, Jack played his youth football all the way up to the U21 Premier League at Wolverhampton Wanderers F.C.

⁣

Welcome to the Tribe, Jack. pic.twitter.com/xdRywNLMve — Soheil Var (@soheilvar) September 3, 2024

21-letni angielski skrzydłowy dołączył do emirackiego trzecioligowca jako jego pierwsze wzmocnienie. Jest on już drugim zawodnikiem, który będzie tu występował. To dlatego, że sam influencer Soheil Varahram zdecydował się, aby wziąć udział w pierwszym sezonie w historii klubu.

Klub Al Qabila FC – o co chodzi w całym przedsięwzięciu?

Soheil Varahram to 25-latek, którego kariera piłkarska jest zdecydowanie niczym przy jego drugiej pasji – tworzeniu treści w Internecie. Soheil zabłysnął na TikToku i Instagramie z serii filmików, w których prezentował swoją ścieżkę w drodze po zawodowy kontrakt piłkarski. Varahram w ten sposób chciał zwrócić na siebie uwagę, żeby jakiś skaut natknął się na jego filmy z piłkarskich postępów. Młodzieniec wreszcie osiągnął swój cel.

Klub ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich ma 93 tysiące obserwujących na Instagramie, 3 tysiące na YouTube, a także 148 tysięcy na TikToku. Trener drużyny Steven Taylor spędził w Premier League 13 sezonów, w trakcie których rozegrał 215 meczów i jest on legendą Newcastle. Przez aż 13 lat (2003-2016) grał jako obrońca „Srok” i pełnił tam też rolę kapitana. To, że obrał tak egzotyczny kierunek nie jest przypadkiem, ponieważ już w trakcie końcówki swojej kariery zahaczył o ligę australijską czy też indyjską.

📝 DEAL DONE: You will never guess who UAE side Al Qabila FC have appointed as their new head coach. 👀 (🎥 @alqabilafc) pic.twitter.com/HFQiz0LekD — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 19, 2024

Współtwórcy projektu zrobili wielką otoczkę, zapowiadając nowego trenera. W dość oryginalnym spocie Taylor przyjeżdża na miejsce czarnym mercedesem i ubrany jest cały na czarno. Takie słowa słyszymy od twórców:

Jest on niepodrabialny. Bije za nim ogromne doświadczenie i nieprawdopodobnie silny mental, a czego więcej mogą chcieć nasi fani?

Qabila ma już partnerów

Klub zaczął również swoje pierwsze współprace w celu pozyskiwania talentów do drużyny. Wiemy o sieci partnerskiej z Royal FC Dubai, właśnie w celach skautingowych. W maju Varahram ogłosił współpracę z Rapidem Wiedeń. Celem na przyszłość jest założenie ogromnej akademii, która ma wręcz hurtowo produkować talenty.

Na razie jeszcze zespół nie gra w żadnej lidze, bowiem się do tego przygotowuje. Sam Soheil Var ma w swojej biografii na Twitterze/X opis „tworzenie profesjonalnego klubu w 365 dni” i taki też jest jego cel. Pisze o tym projekcie w mediach społecznościowych trochę w stylu coachów mentalnych.

If someone saw the internal of what’s going on at the club right now, they would say it’s absolutely impossible this will work out with the deadlines we have. But in a robotic and stoic manner, I will somehow figure out the impossible and make it work. #365FC — Soheil Var (@soheilvar) August 25, 2024

3:32am in Dubai. Up late into the night working on the vision to make this football club a reality. Phone calls. Zoom. In person meetings. Legal side. Content. Training. Operations. Sponsors. Finances. Put out 1 fire, then 2 more appear. A kid with a dollar and a dream. — Soheil Var (@soheilvar) August 2, 2024

Fot. screen YouTube/ Soheil Var