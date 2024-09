Artur Boruc wystąpi w meczu gwiazd

W ostatnich latach dość popularnym zwyczajem stało się rozgrywanie meczów, w których na boisku zamiast współczesnych piłkarzy biegają ci, którzy królowali przed kilkoma laty. To też okazja do wielu zbiórek charytatywnych. Tym razem nie lada zaszczyt czeka na Artura Boruca – polski golkiper wystąpi bowiem w spotkaniu pomiędzy byłymi zawodnikami Celticu Glasgow i Manchesteru United.

W Glasgow Artur Boruc ma status absolutnej legendy. Dla klubu z czterolistną koniczyną w herbie bramkarz urodzony w Siedlcach rozegrał aż 201 spotkań. Dla Celtiku Boruc wywalczył wiele trofeów, których dokładnie było aż sześć:

Poza zmaterializowanymi sukcesami, Boruc miał w sobie coś, czego nie „kupią” żadne puchary. Chodzi bowiem o osobowość, która przełożyła się na ogromną miłość od lokalnych kibiców. Pamiętają mu także zaczepki w kierunku kibiców Glasgow Rangers. W jednym z podcastów jego były klubowy kolega Paul Caddis wyznał, że Boruc… chciał się nawet z nimi bić.

W trakcie meczów prowokował, odwracając się w ich kierunku. Nie podawał ręki derbowym rywalom. Największą jego prowokacją było paradowanie z koszulką „God bless the Pope” i wykonywanie ostentacyjnego znaku krzyża. Poza tym otwarcie mówił, że nie cierpi Rangersów. Celtic to klub z tradycjami katolickimi, Rangers są z protestanckiej dzielnicy Glasgow. Kiedy Legia grała z Rangersami w 2019 roku, to pojechał do Glasgow i był jednym z prowadzących doping na trybunie wyjazdowej.

Former Celtic player Artur Boruc leading the chants with Legia Warszawa fans at Rangers tonight.

Miłość od fanów Celtiku odczuwalna jest po dziś dzień, czego wyrazem bezsprzecznie jest „powołanie” na wspomniany wyżej mecz pomiędzy legendami „The Bhoys” i Manchesteru United. I choć Boruc występował w kilku innych niezłych klubach, takich jak Legia Warszawa czy angielskie Bournemouth, to nigdzie „Król Artur” nie jest wspominany z aż takim sentymentem. Lata spędzone w Szkocji przełożyły się także na dobre występy w reprezentacji Polski. Często kiedy „z przodu” nic nie szło, honor zespołu ratował bramkarz występujący w Glasgow.

To właśnie przeciwko „Czerwonym Diabłom” rozegrał rewelacyjny mecz w Champions League. Obronił tam karnego, którego wykonywał Louis Saha, a Celtic wygrał 1:0 po fenomenalnym rzucie wolnym Shunsuke Nakamury. Delikatny znak zapytania postawić można jednak przy dyspozycji sportowej Boruca, gdyż oficjalnie golkiper zawiesił buty na kołku wczesną wiosną 2022 roku. Wiadomo jednak, że przy okazji tego typu meczów to nie forma jest najważniejsza. Mecz odbędzie się 7 września na legendarnym obiekcie Old Trafford.

Artur Boruc is set to suit up for Celtic FC against Manchester United at Old Trafford in a Legends clash on September 7.

The Scottish Champions will send a team of their former players to face a team of Red Devils, who will be led by Bryan Robson.#UEFA pic.twitter.com/kbJc19mU1T

— PSN Futbol (@PSN_Futbol) September 2, 2024