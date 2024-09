Zapadła decyzja ws. kary punktowej dla Leicester City

Kwestią czasu miała być spora kara punktowa dla Leicester City za naruszenie przepisów Finansowego Fair Play. Wydano bowiem decyzję o rozpatrzeniu, czy klub faktycznie naruszył zasadę rentowności i zrównoważonego rozwoju (PSR). Leicester złożyło jednak apelację i ją wygrało. To oznacza, że ”Lisy” nie otrzymają żadnej kary punktowej.

Przypomnijmy, że obowiązująca w Premier League zasada rentowności i zrównoważonego rozwoju (Profit and Sustainability Rules) dopuszcza maksymalną stratę w wysokości 105 milionów funtów w okresie trzech ostatnich lat. Choć została ona zaprezentowana już w 2013 roku, dopiero po dekadzie zaczęto wyciągać konsekwencje wobec klubów Premier League, które przekroczyły dopuszczalną stratę. W poprzednim sezonie cztery punkty odjęto Nottingham, a aż osiem Evertonowi. Oba kluby mimo surowej kary zdołały utrzymać się w elicie.

Jeszcze pod koniec poprzedniego sezonu, gdy Leicester walczyło na poziomie Championship o powrót do Premier League, zaczęło liczyć się z widmem kary punktowej po awansie do ekstraklasy. W marcu 2024 roku Premier League poinformowała Leicester o powołaniu niezależnej komisji, która zbada domniemany przypadek naruszenia przez klub zasady rentowności i zrównoważonego rozwoju na przestrzeni sezonów 2020/21 – 2022/23.

Klub złożył jednak apelację w tej sprawie i została ona rozpatrzona pozytywnie. Niezależny organ orzekł, że komisja ligi nie jest uprawniona do karania klubów poprzez grzywny czy odejmowanie punktów. Leicester skutecznie obroniło argument, że nie było klubem Premier League w momencie naruszenia zasady rentowności i zrównoważonego rozwoju.

Pierwotnie zakładano, że naruszenie zasad nastąpiło wraz z końcem maja 2023 roku, ale okazało się, że Leicester swój rok finansowy zamknęło w dniu jego deadline’u, czyli 30 czerwca. Klub nie należał już w tym momencie do Premier League, bowiem dwa tygodnie wcześniej przekazał członkostwo zwycięzcy baraży o awans do Premier League – Luton Town.

Leicester City has won its appeal against a decision that an independent Commission had jurisdiction to consider an alleged breach by the Club of Premier League Profitability and Sustainability Rules (PSRs).

