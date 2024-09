Raków Częstochowa blisko transferu niedoszłego reprezentanta Polski

Raków Częstochowa jest bardzo blisko dopięcia zaskakującego transferu. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu ”Meczyki.pl”, mistrzowie Polski z 2023 roku wkrótce mają ogłosić sprowadzenie Michaela Ameyawa. „Medaliki” mają aktywować zawartą w umowie piłkarza z Piastem Gliwice klauzulę.

Raków Częstochowa z zaskakującym transferem?

Raków Częstochowa próbuje wrócić do czołówki Ekstraklasy po nieudanym poprzednim sezonie. W tym miał pomóc nie tylko powrót Marka Papszuna na stanowisko trenera, ale też szereg transferów. Klub do tej pory sprowadził Ariela Mosóra, Patryka Makucha, Kristoffera Klaessona, Lazarosa Lamprou, Vasiliosa Sourlisa, Adriano, Jonatana Brauta Brunesa oraz Davida Ezeha. Wkrótce do Częstochowy przybędzie kolejny zawodnik.

Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu ”Meczyki.pl” Michael Ameyaw przechodzi testy medyczne przed transferem z Piasta Gliwice. Jeśli nic się złego po drodze nie wydarzy, Raków już wkrótce oficjalnie ogłosi 23-latka swoim nowym zawodnikiem. Jak wynika z ustaleń dziennikarza, w kontrakcie Ameyawa znajduje się klauzula wykupu opiewająca na milion euro, którą Raków chce aktywować tuż przed końcem okienka. Te w Ekstraklasie zamyka się w piątek 6 września.

🚨 Michael Ameyaw przechodzi testy medyczne przed transferem do Rakowa Częstochowa. Jutro podpisanie kontraktu: https://t.co/b9lfxKuqqK — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) September 5, 2024

Michael Ameyaw świetnie wszedł w ten sezon Ekstraklasy. W siedmiu meczach zdobył trzy bramki i jest najlepszym strzelcem Piasta w bieżących rozgrywkach w Ekstraklasy. Co ciekawe, ostatniego gola strzelił przeciwko… Rakowowi i to w Częstochowie, a jego trafienie w doliczonym czasie gry dało Piastowi cenne zwycięstwo 1:0.

Michael Ameyaw to wychowanek Polonii Warszawa. Stamtąd przeszedł do Widzewa Łódź, w którym to zadebiutował w II lidze. Później miał jeszcze okazję występować w Bytovii Bytów. Z kolei w lipcu 2021 roku trafił do Piasta Gliwice, dla którego w ciągu trzech lat rozegrał 95 meczów, w których zanotował 15 bramek i 10 asyst.

SZALEŃSTWO W CZĘSTOCHOWIE!🤯 Najpierw Kacper Trelowski obronił rzut karny Patryka Dziczka, a chwilę później Michael Ameyaw zdobył dla Piasta bramkę na wagę 3 punktów!🔥🔥🔥 pic.twitter.com/mZLMYsWAMy — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 30, 2024

Raków Częstochowa po sprzedaży Ante Crnaca do Norwich City za 11 milionów euro ma na koncie niemałe środki na wzmocnienie swojej kadry. W związku z przeciętnym początkiem sezonu Ekstraklasy w wykonaniu „Medalików” widać, że te muszą jeszcze nadejść. Raków po siedmiu kolejkach Ekstraklasy zajmuje dopiero siódme miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy z dorobkiem 11 na 21 możliwych punktów

Niedoszły reprezentant Polski

Mniej więcej dwa tygodnie temu w mediach głośno było o potencjalnym powołaniu Ameyawa do reprezentacji Polski. 23-latek miał znaleźć się na szerokiej liście powołanych przez Michała Probierza na wrześniowe mecze Ligę Narodów. Wobec zakończenia kariery reprezentacyjnej przez Kamila Grosickiego, wielu wieszczyło utalentowanemu skrzydłowemu Piasta powołanie. Ostatecznie do niego jednak nie doszło.

Jeszcze gdy nie wiadomo było, czy Ameyaw otrzyma powołanie do kadry, został zaproszony do programu Canal+Sport „Liga + Extra”. W nim został m.in. zapytany o możliwe powołanie do reprezentacji Polski. Poruszony został także wątek o rasistowskie komentarze, jakich po informacji o potencjalnym powołaniu do kadry było w Internecie było. ”Kolor skóry nie powinien determinować tego, czy możemy kogoś nazwać Polakiem” – skomentował hejterskie wpisy Ameyaw.

fot. PressFocus