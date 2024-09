Mateusz Klich błysnął w ostatnim spotkaniu Major League Soccer. Jego DC United pokonało w ostatnim spotkaniu ligowym drużynę Chicago Fire 2:1. Polski pomocnik miał spory udział przy obu golach swojej drużyny. Popisał się przy nich dokładnymi ostatnimi podaniami. Jego drużyna powróciła na miejsce dające awans do rundy play-off – aktualnie jest dziewiąta w Konferencji Wschodniej.

Mateusz Klich błysnął na boiskach MLS

Mateusz Klich trafił do DC United w styczniu 2023 roku. Przeniósł się tam z Leeds United, dla którego grał przez pięć lat. Pomocnik rozgrywa już drugi sezon dla zespołu MLS. W debiutanckich rozgrywkach pokazał się ze świetnej strony i zgromadził na swoim koncie dorobek czterech goli oraz dziewięciu asyst. Obecny sezon (gra się systemem wiosna-jesień) jak do tej pory nie był już tak okazały w liczby, jednak cały czas jest ważną postacią w drużynie. Podczas ostatniego meczu ligowego ponownie zabłysnął. W znaczniej mierze przyczynił się do zwycięstwa swojej drużyny. W wygranym 2:1 spotkaniu przeciwko Chicago Fire zaliczył dwie asysty.

W 26. minucie zaliczył pierwszą z nich przy trafieniu dobrze znanego z gry na boiskach Premier League Christiana Benteke. Polak znakomicie powalczył na skrzydle, po czym odwrócił się i dośrodkował piłkę w pole karne do Belga – jednego z bardziej nieudanych transferów Liverpoolu poprzedniej dekady. Belgijski napastnik miał trochę szczęścia w tej sytuacji, ponieważ najpierw interweniujący obrońca nie trafił główką w piłkę. Zdołał więc się zorientować i w ostatniej chwili jeszcze przyjąć futbolówkę, a jego uderzenie po rykoszecie od obrońcy zaskoczyło bramkarza.

Christian Benteke scores his 18th goal of the season! 🚨 Watch with #MLSSeasonPass: https://t.co/gKHOz6JlXf pic.twitter.com/Us04D9PiDZ — Major League Soccer (@MLS) September 8, 2024

Po zaledwie trzech minutach Mateusz Klich ponownie zaliczył decydujące ostatnie podanie. Tym razem w środku pola zagrał do Gabriela Piraniego. Brazylijczyk od razu zabrał się z piłką, ruszył w pole karne i precyzyjnym strzałem w długi róg pokonał bramkarza. Polski pomocnik ma aktualnie na koncie w CV 58 spotkań, sześć bramek oraz 18 asyst w lidze MLS.

Ekipę z Chicago stać było tylko na gola kontaktowego po zmianie stron. Honorowe trafienie zanotował Andrew Gutman. Dzięki zwycięstwu DC United zajmuje dziewiąte miejsce w Konferencji Wschodniej MLS. Promuje ono do gry w play-offach.

D.C United adds a second goal in just three minutes! They lead the Fire 2-0 on the road. pic.twitter.com/tr0IwnTyN8 — Major League Soccer (@MLS) September 8, 2024

Kolejny raz Klicha w akcji będziemy mogli oglądać w nocy 15 września. Jego DC United zmierzy się wówczas New York City w ramach rozgrywek Major League Soccer.

Fot. MLS Youtube screen