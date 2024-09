Kevin De Bruyne uderza w kolegów z zespołu

Reprezentacja Belgii w poniedziałek uległa reprezentacji Francji w ramach drugiej kolejki Ligi Narodów w dywizji A grupy drugiej. Kevin De Bruyne, pomocnik przegranej drużyny nie pozostawił suchej nitki na swoich kolegach z zespołu.

Po zwycięstwie nad Izraelem (3:1) w pierwszej kolejce reprezentacja Belgii do starcia z Francją podchodziła w dobrych nastrojach. Nie można tego samego powiedzieć o Francuzach, którzy doznali porażki z reprezentacją Włoch (1:2). Mecz z Belgią był okazją do zmazania plamy i dokładnie tak było.

Francja pokonała Belgię (2:0) będąc drużyną lepszą w każdym aspekcie gry i zdecydowanie przeważającą przez pełne 90 minut. Bramki dla „Trójkolorowych” strzelali zawodnicy Paris Saint-Germain – Ousmane Dembele oraz Randal Kolo Muani. Po meczu Kevin De Bruyne skomentował porażkę:

– Francja jest silniejsza od nas. Byliśmy ustawieni szóstką z tyłu. Nawet w drugiej połowie nie potrafiliśmy dokonać fazy przejściowej do ataku. Nie chodzi już tylko o to, ale także o styl, w jakim się zaprezentowaliśmy. Kilku piłkarzy nie wywiązało się ze swoich zadań. Koniec kropka.

Nie wiadomo jakich konkretnie zawodników ma na myśli pomocnik Manchesteru City, lecz na tym nie poprzestał. Przez cały mecz De Bruyne wraz z kolegami nie potrafili wykreować sobie ani jednej bardzo dobrej sytuacji do strzelenia gola. Wyraźnie zdenerwowany Belg przed kamerami telewizyjnymi „na gorąco” mocno skrytykował swoich kolegów z zespołu, którzy według niego są zbyt słabi, by grać na tym poziomie:

– Jakie obszary wymagają u nas poprawy? Naprawdę nie mogę o tym mówić przed mikrofonem. W przerwie w szatni powiedziałem prawdę. Kiedy nie jesteś wystarczająco dobry, aby grać na najwyższym poziomie, musisz dać z siebie wszystko. Ale nawet tego nie widziałem. Jestem pierwszy, który to powie: zaakceptowałem to, że nie jesteśmy już tak dobrzy jak w 2018 roku. Nie mogę jednak tolerować sposobu, w jaki zaprezentowaliśmy się tego wieczoru.

De Bruyne in his post match interview:

"When you're not good enough for the top, you have to give your all and I didn't even see that. I can accept that we're not as good as we were in 2018, I'm the first to say that but I can't tolerate the way we played tonight." pic.twitter.com/qY7D3jGtaW

