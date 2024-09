43 osoby skazane za ustawianie meczów. Wśród nich piłkarze azjatyckich reprezentacji

Chiński Związek Piłki Nożnej (CFA) we wtorek nałożył na 43 osoby dożywotni zakaz uczestnictwa w jakiejkolwiek działalności związanej z piłką nożną za ustawianie meczów i korupcję. Trwające dwa lata dochodzenie dobiegło końca. Wśród osób skazanych znaleźli się reprezentanci Chin oraz Korei Południowej.

Według doniesień chińskich mediów, Zhang Xiaopeng, wysoki rangą urzędnik Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, ogłosił wyniki dwuletniego dochodzenia, które ujawniło przypadki hazardu online, ustawiania meczów i przekupstwa. Śledztwo objęło 120 meczów, 128 podejrzanych i 41 klubów piłkarskich.

Azjatyckim futbolem od dłuższego czasu towarzyszy korupcja i ustawianie meczów. W ostatnich latach toczono dochodzenia w związku z korupcją wobec wysoko postawionych działaczy (m.in. byłego prezesa Chińskiej Super Ligi Piłki Nożnej (CSL), Liu Juna) czy trenerów. W marcu 2024 roku były prezydent Chińskiej Federacji Piłki Nożnej (CFA) Chen Xuyuan został skazany na dożywocie za przyjmowanie łapówek i pomaganie w ustawianiu meczów.

Wśród osób skazanych znaleźli się m.in.:

Jun-ho Son po roku rozbratu z futbolem po rozstaniu z Shadong Taishan w lipcu 2023 roku wrócił do gry w rodzimej lidze w barwach Suwon FC, dotychczas rozegrał 12 spotkań. Koreańczyk z południa nie zgadza się z wyrokiem o czym poinformował jego agent: – Wkrótce zorganizujemy konferencję prasową, aby powiedzieć wszystko, co mamy do powiedzenia. To, że nagle mówią, że był zamieszany w ustawianie meczów… to jest śmieszne.

Dyrektor sportowy klubu Suwon FC, Choi Soon-ho stwierdził, że nie interesują go zakazy nałożone przez Chiński Związek Piłki Nożnej i dopóki FIFA nie podejmie decyzji o zastosowaniu zakazów nałożonych przez CFA na całym świecie zawodnik będzie grał w jego drużynie.

