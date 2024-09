Rywal reprezentanta Polski rozwiązał kontrakt z klubem

Zaskakujące wieści docierają do nas z Austrii. Rywal reprezentanta Polski Kamila Piątkowskiego do gry w wyjściowej jedenastce Red Bull Salzburg zdecydował się rozwiązać kontrakt łączący go z klubem za porozumieniem stron. A jeszcze niedawno był kandydatem do dużego transferu.

Oumar Solet do Red Bull Salzburg trafił w letnim okienku transferowym w 2020 roku z Olympique Lyon. W sumie dla ekipy ze stajni popularnego napoju rozegrał 106 spotkań, w których trafiał do siatki cztery razy i zanotował pięć asyst. 24-letni francuski środkowy obrońca od dłuższego czasu wymieniany był w gronie kandydatów do zagranicznego transferu – austriacka Bundesliga stała się dla niego zbyt mała.

Wydawało się, że latem wciąż będzie grał w Bundeslidze, lecz nie tej w Austrii a w Niemczech. Jego usługami zainteresowane było Hoffenheim. Francuz był już jedną nogą w ekipie „Wieśniaków”, lecz nie przeszedł testów medycznych w związku z czym do transferu nie doszło.

Nie oznaczało to jednak, że Solet wróci do gry w wyjściowej jedenastki Salzburga. Zawodnik od dłuższego czasu nie wykazywał chęci kontynuowania kariery w tej drużynie wobec czego trener odsunął go od pierwszej drużyny. Środkowy obrońca trenował w FC Liefering – klubie partnerskim Red Bull Salzburg. W związku z tym obie strony zdecydowały się zakończyć współpracę.

– FC Red Bull Salzburg i Oumar Solet zakończyli współpracę. Umowa z 24-letnim Francuzem, która obowiązywała jeszcze przez rok, została rozwiązana wcześniej i za obopólnym porozumieniem. Wszystkiego najlepszego w przyszłej karierze, Oumar! – czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.

Kamil Piątkowski wrócił do Austrii latem z wypożyczenia do Granady. W Hiszpanii nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań i nie udało mu się pomóc w utrzymaniu zespołu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Teraz otrzymał kolejną szansę w barwach Red Bull Salzburg. Trzykrotny reprezentant Polski wywalczył sobie miejsce w wyjściowej jedenastce klubu właśnie kosztem Oumara Soleta.

🚨🔴⚪️ Omar Solet becomes a free agent as his contract at RB Salzburg has been terminated on mutual agreement.

Solet and Salzburg have decided to part ways. pic.twitter.com/5I1CFLI5a6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2024