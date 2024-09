Gennaro Gattuso z sympatycznym gestem wobec swoich piłkarzy

Gennaro Gattuso po odejściu z Milanu nie cieszy się znakomitą renomą na rynku trenerskim. Po wywalczeniu Coppa Italia z SSC Napoli jego kariera trenerska miała spore zakręty w Valencii oraz Olympique’u Marsylia. Od nowego sezonu jest on szkoleniowcem chorwackiego klubu z ambicjami z samej czołówki – Hajduka Split. Włoch po wygranym derbowym meczu z Dinamem Zagrzeb postanowił kupić piłkarzom i całemu sztabowi po upominku.

W minionym tygodniu działo się dużo w kontekście Hajduka. Najpierw zwolniony został po raptem trzech miesiącach ze stanowiska dyrektora sportowego Nikola Kalinić. Na początku roku przybył on w celu wygrania mistrzostwa Chorwacji jeszcze jako piłkarz, gdy sytuacja w lidze była znakomita dla Hajduka. W tamtym momencie klub był liderem ligi chorwackiej. Wszystko układało się doskonale. Hajduk jednak totalnie zawiódł. Po sezonie Kalinić skończył karierę z nieudaną misją, aczkolwiek objął fotel dyrektora sportowego.

Sprowadził choćby Gennaro Gattuso, z którym pracował w Milanie, a także Ivana Rakiticia, będącego po sześciu miesiącach gry w Arabii Saudyjskiej. Bardzo głośne były także spekulacje co do transferu Edina Dżeko. W wakacje Hajduk odpadł z Rużomberokiem z europejskich pucharów. Zwolnienie Kalinicia nastąpiło chwilę przed wyjazdem na mecz z Dinamem Zagrzeb. Marko Livaja w 90. minucie zapewnił wygraną po jednym golu w spotkaniu.

🚨📱 Gennaro Gattuso has ordered around 30 to 35 new iPhone's for his players & staff. ❤️

This is as a reward for a beating rivals Dinamo Zagreb 1-0.

The phones are around €1100 each and Gattuso will pay the bill, reports @24sata_HR. 💰 pic.twitter.com/bFgbuRCx6g

— EuroFoot (@eurofootcom) September 14, 2024