AS Roma w środowy ranek 18 września zwolniła z obowiązków pierwszego trenera drużyny seniorów Daniele De Rossiego. Rzymianie będą mieli więc w tym roku swojego trzeciego trenera. Gdy wydawało się, że Roma pójdzie po kandydata międzynarodowego niczym po Fonsecę… wybrano opcję ”krajową”, tak zwany ligowy dżemik. Nowym trenerem „Giallorrossich” ma być Ivan Juric, 49-letni szkoleniowiec Torino z ostatniego sezonu.

Roma błyskawicznie znalazła trenera – zaskakujący wybór

Ivan Jurić przez ostatnie trzy sezony w Turynie zbudował bardzo pragmatyczną, ale skuteczną w defensywnie drużynę. Jego Torino, a także Hellas dało się lubić. Gdy w Genoi zaczęło mu się układać, to po raz kolejny Enrico Preziosi zwolnił go – znany włoski producent zabawek jednak lubił czasem przesadzić z nieprzemyślaną decyzją. Nie brakowało w czasach Werony momentami i rock n’ rolla (pokonanie 3:0 SSC Napoli czy 3:1 AC Milan), jednakże to szczelna defensywa Torino była jedną z najlepszych w lidze.

To z niej głównie słynął. Dość powiedzieć, że w sezonie 2023/24 jego zespół uwielbiał wynik 0:0. Aż dziewięć razy takim rezultatem zremisował. Dwa z nich były z Juventusem czy Bologną. Ivan Jurić Torino poprowadził w 122 meczach.

🟡🔴🚨 Ivan Juric alla #Roma Contratto fino al 2025 con opzione in caso di Champions Staff: Matteo Paro sarà il vice, Stjepan Ostojic preparatore atletico e con lui anche un altro preparatore Già oggi sarà a Trigoria https://t.co/N7TAJXyjuR pic.twitter.com/d5aTCdIpSo — Marco Conterio (@marcoconterio) September 18, 2024

W sztabie chorwackiego trenera zasiądą jako asystent Matteo Paro, a jako trener przygotowania fizycznego Stjepan Ostojić. Umowa z rzymianami ma potrwać do końca sezonu, a zostanie przedłużona z automatu w przypadku awansu do Ligi Mistrzów, na co ”Giallorossi” czekają od 2019 roku. W Rzymie w biurach nadzieja była od rana na Thomasa Tuchela czy Edina Terzicia, a wśród kibiców na Maxa Allegriego i Maurizio Sarriego. Los jednak chciał inaczej.

Eksplozywny co nieco charakterologicznie Ivan Jurić dla klubu AS Roma to o tyle zaskakujący wybór, że:

w Torino zdecydowano nie przedłużać się z nim umowy, bo uważano, że w sumie to zespół powinien być wyżej w tabeli

Ivan Jurić nigdy nie pracował w klubie tak dużego kalibru. Jego trenerski szczyt to: Torino, Hellas, Genoa

🚨 — 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Torino's Paolo Vanoli is Serie A Coach of the Month for August! pic.twitter.com/1GQJUjX58l — Football Xtra™ (@FootballXtra0) September 13, 2024

Torino bez Juricia też sobie radzi

Torino w tym sezonie zatrudniło w jego miejsce Paolo Vanolego, który ma bardzo dobre otwarcie. Po czterech meczach notuje osiem punktów, czyli tyle co trzeci w tabeli Inter i czwarty Juventus. Były trener Spartaka Moskwa został też wybrany trenerem miesiąca sierpnia w lidze. Urbano Cairo zapewne zaraz sobie pomyśli, że Liga Mistrzów to w tym sezonie obowiązek, ale ten człowiek tak już ma.

Vanoli w ciągu dwóch lat doprowadził Venezię z miejsc spadkowych Serie B do Serie A. Teraz jednak piłkarze znad laguny mierzą się bez niego z fatalnym początkiem – osiem straconych goli, jeden punkt i ostatnia lokata w tabeli.

Jurić z kolei przejmuje swój nowy klub na 16. lokacie i przed nim w dodatku faza ligowa Ligi Europy. AS Roma swoje pierwsze starcie ma przed sobą już pod koniec września – zagra z Athletikiem Bilbao u siebie. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to chorwacki trener zadebiutuje już w najbliższą niedzielę 22 września w starciu z sensacyjnym liderem Serie A Udinese Kosty Runjaicia.

Fot. PressFocus