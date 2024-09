Everton wreszcie zmieni właściciela

Everton w ostatnim czasie mocno podupadł sportowo. Co prawda to nadal klub Premier League, ale nie kojarzy się on obecnie z walką o europejskie puchary, a o utrzymanie. Jednym z tego powodów była obecność w klubie Farshada Moshiriego, który mimo zatrudnienia Carlo Ancelottiego, nie doprowadził klubu z powrotem do jakichkolwiek rozgrywek grupowych na kontynencie. Teraz, Moshiri jest już na końcu swojej drogi. Do klubu wchodzi rodzina Friedkin.

W czerwcu tego roku informowaliśmy, że Friedkin pokonał czterech innych oferentów i ma zamiar nabyć 94% udziałów (jeszcze) obecnego właściciela angielskiej drużyny. Teraz już oficjalnie wiadomo, że Friedkinowie dogadali się z Moshirim na nabycie klubu – dokładnie 94.1 procenta udziałów. Kwota nabycia udziałów to między 400 a 500 milionów funtów (500-600 milionów euro).

W poniedziałkowy poranek 23 września dopięcie transakcji zasugerował biznesowy potentat Bloomberg, po czym sam Everton potwierdził to po południu. Weryfikacja nowego właściciela ma potrwać około 12 tygodni.

🚨🔵 OFFICIAL: Blue Heaven Holdings and The Friedkin Group confirm that they have now reached an agreement over the takeover of Everton Football Club.

