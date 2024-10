Stevan Jovetić ma nowy klub. Stworzy duet z polskim snajperem

Stevan Jovetić to piłkarz, którego nie trzeba szerzej przedstawiać fanom futbolu. Słynny czarnogórski snajper znalazł nową ekipę. Napastnik podpisał umowę z cypryjską ekipą Omonia Nikozja. Dzięki temu zagra w ataku u boku Mariusza Stępińskiego oraz Mateusza Musiałowskiego (jeśli ten zacznie grać).

Jovetić na Cyprze

Stevan Jovetić grał w wielu ligach. Teraz czas przyszedł na rozgrywki na Cyprze. 34-latek urodzony w Titogradzie podpisał kontrakt z Omonią Nikozją do końca maja 2026 roku. Nowa ekipa Czarnogórca to trzecia siła poprzedniej edycji cypryjskiej ekstraklasy. Obecnie drużyna ze stolicy zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli.

👉 Στην ΟΜΟΝΟΙΑ ο Stevan Jovetic! 👉 Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://t.co/0E2c8aEjs1 pic.twitter.com/WnchS7I0DE — OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) September 30, 2024

W pierwszym wywiadzie dla klubowej telewizji Jovetić stwierdził, że cieszy się z przybicia do Omonii, słyszał dużo pochlebnych opinii o klubie oraz przyznał, że oglądał ostatnie potyczki swojej nowej drużyny. Ostatni sezon napastnik spędził w greckim Olympiakosie SFP. Drużyna z Pireusu w sezonie 2023/2024 wygrała Ligę Konferencji. Występując siedem razy dla zwycięzców LK i strzelając dwa gole, przyczynił się w umiarkowanym stopniu do końcowego triumfu. W Omonii Jovetić będzie trenować z dwoma Polakami Mariuszem Stępińskim i Maciejem Musiałowskim.

Ekipa prowadzona przez Litwina Valdasa Dambrauskasa awansowała do fazy ligowej LK. Dzięki temu Jovetić może zagrać przeciwko Legii Warszawa. Cypryjska drużyna w czwartej kolejce tych rozgrywek podejmie u siebie Legię Warszawa. Pozostali rywale Omonii w LK to: islandzki Víkingur Reykjavík, szkockie Heart of Midlothian FC, belgijski KAA Gent, austriacki Rapid Wiedeń oraz bośniacki FK Borac Banja Luka.

Jovetić i ligi TOP 5

Stevan Jovetić jest jednym z czterech graczy, który zagrał we wszystkich pięciu czołowych europejskich ligach: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej i włoskiej. Jako pierwszy tego dokonał Rumun Florin Răducioiu. W tym gronie są także Duńczyk Christian Poulsen oraz Holender Justin Kluivert, który „zwiedził” pięć lig przed 25. rokiem życia.

Piłkarze, którzy grali we wszystkich pięciu najlepszych ligach Europy:

Florin Răducioiu (Włochy: 1990–1991 AS Roma, 1991–1992 Hellas Werona, 1992–1993 Brescia Calcio, 1993–1994 AC Milan, Hiszpania: 1994-1996 i 1997 RCD Espanyol, Anglia: 1996–1997 West Ham United, Niemcy: 1997–1998 VFB Stuttgart, Francja: 2001–2002 AS Monaco);

Christian Poulsen (Niemcy: 2002–2006 Schalke 04, Hiszpania: 2006–2008 Sevilla FC, Włochy: 2008–2010 Juventus FC, Anglia: 2010–2011 Liverpool FC, Francja: 2011–2012 Evian TG);

Stevan Jovtetić (Włochy: 2008–2013 ACF Fiorentina, 2015–2017 Inter Mediolan, Anglia: 2013–2015 Manchester City, Hiszpania: 2017 Sevilla FC, Francja: 2017–2021 AS Monaco, Niemcy: 2021–2023 Hertha BSC);

Justin Kluviert (Włochy: 2018–2020 AS Roma, Niemcy: 2020–2021 RB Lipsk, Francja: 2021–2022 OGC Nice, Hiszpania: 2022–2023 Valencia CF, Anglia: 2023– AFC Bournemouth).

fot. screen YouTube/OFC TV