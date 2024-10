Nicki Bille Nielsen znowu wpadł w kłopoty

Nicki Bille Nielsen dał się zapamiętać kibicom Lecha Poznań jako jedna z najbarwniejszych postaci ostatnich lat… niestety w negatywnym sensie. Duński napastnik nie strzelał dużo goli – zamiast nimi z rękawa sypał skandalami. Tym razem doszedł kolejny – według lokalnych dziennikarzy Nielsen brał udział w rozboju i po raz kolejny został aresztowany przez duńską policję.

Nicki Bille Nielsen – najpierw skandalista, a potem piłkarz

Jazda po pijaku, przemoc domowa, więzienie, narkotyki. To zdecydowanie nie są najlepsze zwroty opisujące zawodowego sportowca. Nicki Bille Nielsen jednak taki był – w przeszłości siedział w areszcie za najrozmaitsze występki i przestępstwa. Został na przykład skazany na trzy miesiące więzienia za uderzenie młodego mężczyzny w głowę w nocnym klubie w Kopenhadze. Jeździł też autem po narkotykach.

A z ciekawostek z dzisiaj, to Nicki Bille Nielsen znów trafi do więzienia, tym razem za pobicie. Wcześniej był skazywany za: grożenie pielęgniarce, posiadanie kokainy i napaść na młodego mężczyznę. Za kratkami 34-latek spędzi pięć miesięcy. pic.twitter.com/EyP2aBdLes — Dominik Pasternak (@Do_Pasternak) March 30, 2022

Dla „Kolejorza” Nielsen grał w latach 2016-2018. Jako napastnik zdążył wystąpić dokładnie w 43 meczach, podczas których strzelił zaledwie osiem goli. Jego postać znalazła się w naszym rankingu najgorszych transferów Lecha Poznań ostatniego czasu. Duński napastnik będąc w Poznaniu miał dwie twarze – jedną, uczącego się języka piłkarza z potencjałem oraz drugą – skandalisty, którą pokazywał… najczęściej w weekend.

Potrafił – chcąc się przypodobać kibicom – powiedzieć na przykład tak dla „Lech TV”: – Najpierw piję kawę. Potrzebuję jej rano. Później przypominam sobie, że nienawidzę Legii. To pierwsza rzecz jaką robię po przebudzeniu. Zaraz po kawie.

TOP 10 NAJGORSZYCH TRANSFERÓW LECHA POZNAŃ

Jednym z najbardziej znanych skandali Nielsena była sytuacja, kiedy podczas imprezy świątecznej w 2018 roku został postrzelony. Były już wówczas zawodnik Lecha postanowił wrzucić do mediów społecznościowych fotografię dosłownie zmiażdżonej ręki, z której wystawała tylko kość i mięśnie. Według prokuratury dwie osoby zostały oskarżone o próbę zabójstwa. Został postrzelony z dubeltówki w ramię…

Nie daje o sobie zapomnieć

Choć teraz Nielsen nie gra już w piłkę na najwyższym poziomie, wciąż jest o nim głośno w tamtejszych mediach. Jak podają dziennikarze duńskiego „BT” Nicki najpierw próbował dokonać kradzieży, która następnie przerodziła się w bójkę. Piłkarz miał zostać aresztowany przez policję, a dokładne szczegóły przesłuchania znane będą w czwartek – 3 października. Sam zawodnik zaprzecza swojej winie – tę informację przekazał obrońca Nielsena. Był piłkarz wciąż znajduje się w kopenhaskim areszcie.

Paweł Tanona – ekspert od skandynawskiej piłki – przypomniał o tej barwnej postaci, cytując duńskie źródła. Stwierdził, że dawno nie było żadnego skandalu z Nielsenem w roli głównej. Prędzej czy później ten musiał się pojawić. Najwidoczniej Duńczyk po prostu nie umie inaczej poradzić sobie z… no właśnie czym? Zmarnowana kariera, kłopoty, łatka klauna i skandalisty. Dość przypomnieć, że w przeszłości Nicki Bille Nielsen był nawet reprezentantem seniorskiej reprezentacji swojego kraju.

Dawno tego nie grali, ale wrócił. Nickie Bille Nielsen (znowu) aresztowany. 36-latek został dzisiaj zawinięty przez policję w Kopenhadze, a według dziennikarzy BT chodzi o udział w rozboju. Obrońca Nielsena przyznał, że ten nie przyznaje się on do winy. pic.twitter.com/mCWaQizzZi — Paweł Tanona (@ptanona) October 2, 2024

Transfer do Lecha Poznań miał być dla niego nowym otwarciem i drzwiami do pociągu o nazwie „duża kariera”. Te zamknęły się jednak przed nosem Nielsena. Od kilku lat artykuły o nim nie dotyczą niczego pozytywnego, ale sam sobie na to zasłużył.

fot. PressFocus