Aston Villa i Manchester United bez goli. Kiepskie widowisko na Villa Park

Spotkanie na Villa Park było postrzegane jako jeden z hitów siódmej kolejki Premier League. Oba zespoły jednak zawiodły i wynudziły swoich kibiców. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Piłkę meczową w końcówce miał na nodze Jaden Philogene, ale trafił w plecy dobrze ustawionego Diogo Dalota.

Aston Villa może z pozytywem patrzeć na początek bieżących rozgrywek. Przed spotkaniem zajmowała 5. miejsce w Premier League, a co ważniejsze – bardzo dobrze radzi sobie również w Lidze Mistrzów, do której powróciła po 42 latach przerwy. W pierwszym spotkaniu pokonała Young Boys 3:0, a w drugim sensacyjnie Bayern Monachium 1:0. Zupełnie inne nastroje panują w zespole „Czerwonych Diabłów”. W lidze znajdywali się na 14. pozycji, a w Lidze Europy nie zaznali jeszcze smaku zwycięstwa. Zremisowali swoje oba mecze – 1:1 z Twente oraz 3:3 z FC Porto, ratując punkt za pomocą Maguire’a w końcówce.

Pierwsza groźna sytuacja miała miejsce pod bramką gospodarzy. Marcus Rashford w swoim stylu przeprowadził akcję na skrzydle, a następnie ściął do środka pola karnego i oddał mocny strzał, jednak prosto w Emiliano Martineza, który odbił piłkę. Chwilę później równie mocnym strzałem popisał się Morgan Rogers. Otrzymał piłkę w polu karnym, a następnie uderzył bez zastanowienia. Jego próba przeleciała jednak tuż obok słupka.

Goalless after the first 45 ⏱️#MUFC || #AVLMUN

— Manchester United (@ManUtd) October 6, 2024