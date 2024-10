Polska zmierzy się z mającą komplet punktów Portugalią w ramach trzeciej serii gier w Lidze Narodów UEFA. Kilka pozycji wydaje się być pewnych, ale jaką jedenastkę wybierze Michał Probierz? Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl” ustalił, że skład reprezentacji Polski na mecz z Portugalią będzie zbliżony do ostatniego, ale zobaczymy też jedną dużą niespodziankę.

Skład reprezentacji Polski – obrona ta sama

Przeciwko Chorwacji trójkę stoperów stworzyli: Paweł Dawidowicz, Jan Bednarek oraz Sebastian Walukiewicz. Rzucał się w oczy brak Jakuba Kiwiora, który beznadziejnie zagrał wcześniej ze Szkocją i był jednym z najgorzej ocenianych zawodników. My wystawiliśmy mu notę 2, pisząc: Grał „elektrycznie”, widać było, że nie jest w rytmie meczowym. Zdecydowanie najsłabszy „Orzeł Probierza” tego wieczoru. Zmieniony wraz z przerwą, co także o czymś świadczy. Z Portugalią także nie zagra Jakub Kiwior, a zestaw stoperów będzie identyczny jak z Chorwacją.

POLAND STARTING XI 🇭🇷🇵🇱 The PZPN have released the starting line-up that Poland will play against Croatia in Osijek. Skorupski – Dawidowicz, Bednarek, Walukiewicz – Zalewski, Zieliński, Urbański, Szymański, Kamiński – Lewandowski, Bogusz#CROPOL pic.twitter.com/9bZFzGUFIp — PSN Futbol (@PSN_Futbol) September 8, 2024

Debata tyczy się też obsady bramki. Selekcjoner potwierdził medialne doniesienia, że w jednym meczu szansę otrzyma Łukasz Skorupski, a w drugim Marcin Bułka. Podobnie było na wrześniowym zgrupowaniu, gdzie to „Skorup” wypadł poprawnie, a golkiper Nicei nie zaprezentował się najlepiej. Z Portugalią w bramce stanie Łukasz Skorupski.

Wahadła będą podstawowe – Nicola Zalewski i Przemysław Frankowski. Takie były w meczu Ligi Narodów ze Szkocją i we wszystkich meczach EURO 2024. Szansy z Chorwacją nie wykorzystał Jakub Kamiński. Lepiej więc postawić na poprawnego „Franka”.

Pomocnicy – największy problem

Oto jak wyglądał środek reprezentacji Polski we wszystkich spotkaniach kadencji Michała Probierza. To tutaj najbardziej widoczny jest „plac budowy” i poszukiwanie tożsamości:

Wyspy Owcze – Slisz, Dziczek, S. Szymański, Zieliński – zagraliśmy tu czterema

– zagraliśmy tu czterema Mołdawia – Zieliński , Dziczek, S. Szymański

, Dziczek, S. Szymański Czechy – Piotrowski, D. Szymański, Slisz

Łotwa – S. Szymański, D. Szymański, Piotrowski

Estonia – Piotrowski, Slisz, Zieliński

Walia – Piotrowski, Slisz, Zieliński

Ukraina – Zieliński , S. Szymański, Romanczuk

, S. Szymański, Romanczuk Turcja – Piotrowski, Slisz, Zieliński

Holandia – Slisz, Zieliński , Romanczuk

, Romanczuk Austria – Piotrowski, Slisz, Zieliński

Francja – Moder, Zieliński , S. Szymański

, S. Szymański Szkocja – S. Szymański, Zieliński , Urbański

, Urbański Chorwacja – S. Szymański, Zieliński, Urbański

Jedynym pewniakiem jest Piotr Zieliński i selekcjoner szuka dwóch graczy, którzy będą występowali obok niego. Najbardziej widoczny jest brak typowego defensywnego pomocnika, następcy Grzegorza Krychowiaka. Dlatego z Portugalią Probierz sensacyjnie postawi na Maxiego Oyedele. Jeszcze niedawno pewniakiem był Bartosz Slisz, a teraz… nawet nie ma go w powołaniach.

Mija rok od pierwszego meczu Michała Probierza w roli selekcjonera. Poprzeczka „trochę” wyżej niż w debiucie z Wyspami Owczymi. Przez ten rok Probierz lubił zaskoczyć nieoczywistymi wyborami. Wtedy Patrykiem Pedą. Dziś oczy na Maxiego Oyedele. pic.twitter.com/0yAxuyOrLB — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) October 12, 2024

Obok nich wyjdzie Sebastian Szymański, który może średnio radzi sobie w klubie, ale w kadrze ostatnio błysnął bramką ze Szkotami. Oyedele w składzie spowoduje też, że Zieliński będzie mógł grać wyżej i ofensywniej, a nie na pozycji numer sześć z konieczności.

Sprawdzony atak

Sprawdzony duet w ataku stworzy para Robert Lewandowski – Karol Świderski. Choć „Świder” ostatnio nie błyszczy formą, to pamiętamy czasy, kiedy świetnie współpracował z „Lewym”. To on był przede wszystkim katem Albanii oraz Walii w ostatniej Lidze Narodów jeszcze za kadencji Czesława Michiewicza. Z Wyspiarzami trafił dwukrotnie – dwa razy na wagę zwycięstwa i to po asystach od Lewandowskiego. Szczególnie to wyjazdowe podanie z pierwszej piłki zasługuje na uznanie.

Mamy to❗ Świderski, Lewandowski i Szczęsny dają nam zwycięstwo z Walią 😍 Zostajemy w Dywizji A Ligi Narodów i mamy pierwszy koszyk w eliminacjach EURO 2024❗ 💪 🇵🇱 #WALPOL #Kadra2022 pic.twitter.com/rTo8VGiZhS — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 25, 2022

Może to trochę zaskakiwać z uwagi na dobrą formę Kacpra Urbańskiego, który niedawno po raz pierwszy w Serie A trafił do siatki, a w kadrze też nie schodzi poniżej pewnego poziomu i jest jedną z rewelacji Probierza. Gwarantuje on elastyczność taktyczną. Thiago Motta powtarzał, że może on grać jako najbardziej wysunięty pomocnik (zdaniem Włocha tam mu szło najlepiej) oraz w duecie napastników. W razie czego więc wejdzie z ławki za któregoś z pomocników lub Karola Świderskiego.

Fot. PressFocus