Tuchel wraca na ławkę. Tym razem reprezentacja

Thomas Tuchel od 1 lipca jest bez pracy, po tym gdy opuścił przedwcześnie za porozumieniem stron drużynę Bayernu Monachium, trzeciego zespołu Bundesligi 2023/24. Niemiec jest obecnie bezrobotny, ale już wkrótce to się zmieni. Zaskakuje jednak specyfika pracy, której ma się podjąć. Były szkoleniowiec Chelsea oraz Paris Saint-Germain obejmie bowiem reprezentację Anglii. Będzie trzecim obcokrajowcem w historii. Wcześniej byli to ŚP. Sven-Goran Eriksson oraz Fabio Capello.

Lee Carsley, który tymczasowo przejął kadrę Anglii, raz na jakiś czas daje do zrozumienia, że nie chce kandydować do tej pracy na stałe, gdyż „kadra ta potrzebuje zwycięzcy”. Thomas Tuchel to trener, którego z pewnością można tak nazwać. Carsley poprowadzi reprezentację wicemistrzów Europy do końca 2024 roku, a ma już w tej roli cztery spotkania. W ich trakcie trzykrotnie wygrał, a raz poniósł porażkę – w spotkaniu z Grecją na Wembley, które odbyło się dzień po śmierci George’a Baldocka, piłkarza greckiej kadry.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 BREAKING: Thomas Tuchel has completed the agreement to become new England manager.

Terms agreed, contract set to be signed with an official statement expected soon.

Tuchel opened doors to England job in July and it’s now a done deal, as @TimesSport reported.

Here we go ✨ pic.twitter.com/3AjBrcjlIZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2024