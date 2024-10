Polska nie rozpocznie zgrupowania w Warszawie. Zaskakujące plany

11 listopada rozpocznie się ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski w tym roku. W Święto Niepodległości Robert Lewandowski i spółka nie spotkają się w Warszawie. Według informacji „sport.pl” kadra Michała Probierza zgromadzi się w portugalskim Porto podczas pierwszych dni zgrupowania. Ma to związek z pierwszym spotkaniem.

Polska rozpocznie zgrupowanie u rywala

Warszawa to stałe miejsce rezydowania reprezentacji Polski na początku zgrupowań. Legia Training Center to z kolei obiekty treningowe, które są przez kadrę regularnie używane. Zmieni się to w listopadzie. Zdaniem portalu „sport.pl” ta świecka tradycja zostanie złamana. Przed piątym meczem Ligi Narodów w edycji 2024/2025 drużyna dowodzona przez Michała Probierza ma przygotowywać się w Portugalii, a dokładnie w Porto. Piłkarze będą musieli stawić się w tym mieście w poniedziałek 11 listopada i potrenują tam aż do meczu z reprezentacją Portugalii (15 listopada).

Jest to spowodowane tym, że Polska swój pierwszy listopadowy mecz (15 dnia tego miesiąca) zagra właśnie w tym mieście przeciwko drużynie z Półwyspu Iberyjskiego – liderowi naszej grupy. Dopiero następnie „Orły” będą się przygotowywać do potyczki ze Szkotami już w Warszawie. To starcie odbędzie się 18 listopada na PGE Narodowym i może być ważne w kontekście walki o trzecie miejsce dające baraż przy nowych zasadach Ligi Narodów.

Bazy brak. Polska ma zawsze ten kłopot

Przygotowania za granicą to kłopot dla Michała Probierza. Każdy trener chciałby mieć nowoczesną bazę treningową przeznaczoną tylko dla jego ekipy. Nie każdy może skorzystać z takich opcji, dlatego niektóre reprezentacje szykują się do międzynarodowych spotkań poza swoimi granicami. Michał Probierz na konferencji prasowej po spotkaniu Polska — Portugalia (1:3) powiedział, dlaczego Roberto Martinez, czyli obecny selekcjoner „Seleção” nie chciał objąć posady szkoleniowca „Biało-Czerwonych”:

Roberto Martinez zrezygnował z pracy w Polsce, bo nie mamy bazy. Musimy zrobić wszystko, żeby zrobić tutaj warunki. Nawet taki fachowiec przyjechał i pierwsze, co chciał zrobić, to zobaczyć bazę reprezentacji.

Sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski w rozmowie z „Polskim Radiem” przyznał, że są czynione kroki, aby reprezentacja Polski miała swoją bazą treningową: – Jesteśmy w trakcie wstępnych rozmów z różnymi ościennymi gminami, spotykaliśmy się z przedstawicielami Karczewa, Nadarzyna, Otwocka, a także jednej z dzielnic Warszawy, czyli konkretnie Wawra, w której się aktualnie znajdujemy. Tutaj mamy nasz hotel, w którym kadra stacjonuje. Tych lokalizacji jest przynajmniej kilka, musimy je przeanalizować. To jest priorytet na najbliższe lata.

Pomysł stworzenia bazy treningowej dla wszystkich kadr Polski istnieje od kilkunastu miesięcy. Początkowo tego typu obiekt wraz z zapleczem hotelowym miał zostać wybudowany w Otwocku. Mimo szumnych zapowiedzi, a nawet konferencji prasowej z udziałem m.in. prezesa PZPN oraz ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka z czekiem na stworzenie Narodowego Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej, tego typu budowla nie powstała. Nowy minister sportu Sławomir Nitras unieważnił decyzję poprzecznika o przyznaniu środków finansowych na to przedsięwzięcie.

Piłkarskie potęgi takie jak Francja, Niemcy czy Włochy mają swoją bazę treningową. Nawet takie kraje jak Malta czy Uzbekistan mogą korzystać ze swojego ośrodka dla reprezentacji. Wachowski zapowiadał, że w Polsce taki ośrodek może funkcjonować już w 2025 roku. Czy plany zostaną urealnione?

