Tragedia słynnego trenera. Nie żyje jego czteromiesięczny wnuk

Słynny angielski trener Steve Bruce opuści najbliższy mecz League One, w którym jego Blackpool zmierzy się z Barnsley. Były szkoleniowiec Newcastle, czy Aston Villi przeżywa bowiem rodzinną żałobę. Zmarł jego czteromiesięczny wnuk Madison, który był synem byłego napastnika Matt’a Smith’a. 63-latek otrzymał wsparcie od klubu, w którym pracuje.

Pod koniec lipca br. słynny angielski trener Steve Bruce był łączony z funkcją selekcjonera reprezentacji Jamajki. Ostatecznie selekcjonerem ”Reggae Boyz” został Steve McClaren, ale Bruce kilka tygodni później wrócił do pracy po niemal dwuletniej przerwie. Na początku września br. 63-latek przejął trzecioligowe Blackpool. Jego dotychczasowy bilans to cztery zwycięstwa, remis i dwie porażki. Z dorobkiem 15 punktów po 10 meczach Blackpool zajmuje obecnie miejsce w środku tabeli League One.

W ten weekend Blackpool przed własną publicznością podejmie Barnsley. Bruce nie będzie jednak obecny na ławce trenerskiej, bowiem jego rodzina pogrążona jest w żałobie. Zmarł bowiem wnuk Bruce’a – Madison, który miał zaledwie cztery miesiące. Chłopiec był synem byłego napastnika m.in. Leeds, czy Fulham – Matt’a Smith’a, który kilka miesięcy temu zakończył piłkarską karierę, a prywatnie jest zięciem Bruce’a.

Incredibly sad to see that former #lufc striker Matt Smith has to deal with the loss of his 4-month old baby. All love to him and his family.

The same baby that was the grandson of current Blackpool boss Steve Bruce. RIP.

— Thomas Bradley (@TBradley23) October 18, 2024