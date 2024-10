Manolas z szokującym debiutem w Grecji

Kostas Manolas w ostatnich dniach został bohaterem nietypowego transferu. „Grecki bóg z Rzymu” – jak został określony przez Petera Drury’ego z uwagi na gola z Barceloną w 2018 roku w ćwierćfinale Ligi Mistrzów – zasilił Pannaxiakos, amatorski klub trzecioligowy ze swoich rodzinnych okolic. Manolas zaliczył oszałamiający debiut.

Po rozegraniu siedmiu sezonów na poziomie ligi włoskiej w barwach Romy, Salernitany oraz SSC Napoli, a także bliskowschodnim wojażu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Al Sharjah), Manolas będzie grał po raz czwarty w ojczyźnie. Po epizodzie w AEK-u Ateny oraz dwóch etapach z graniem w Olympiakosie, przyszedł czas na Pannaxiakos, klub z okolic miejsca urodzenia Manolasa. Warto dodać, że defensor ma dopiero 33 lata. Debiut z Marpissaikos Paros przyszedł bardzo szybko, bo już po kilku dniach od ogłoszenia transferu.

Last week it was announced that Kostas Manolas was joining his local team in the non-league category. Today, he made his debut as a striker, scored 5 goals in 35 minutes and then got subbed off. https://t.co/Bq872DZQIC pic.twitter.com/dCMpthU0mK

— TREQUARTISTA (@TatticaPassata) October 20, 2024