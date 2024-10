Jose Mourinho odesłany na trybuny. Fenerbahce zremisowało z Manchesterem United

Manchester United cały czas nie może znaleźć recepty na zwycięstwo w Lidze Europy. „Czerwone Diabły” zremisowały z Fenerbahce 1:1 i ich sytuacja w tabeli wygląda coraz gorzej. Emocji na wodzy nie utrzymał Jose Mourinho, który za protesty względem sędziego otrzymał czerwoną kartkę i musiał dokończyć mecz z pozycji trybun.

W czwartkowy wieczór ponownie skrzyżowały się losy Jose Mourinho i Manchesteru United. Portugalczyk trenował „Czerwone Diabły” w latach 2016-2018. W tym czasie poprowadził zespół do zwycięstwa w Lidze Europy oraz w Superpucharze Anglii. Nie udało mu się jednak wygrać mistrzostwa Premier League. Mourinho uważa mimo wszystko, że drugie miejsce w sezonie 2017/18 jest jego jednym z największych osiągnięć w karierze.

"I love Manchester United and wish them all the best."

