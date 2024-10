Paris Saint-Germain musi zapłacić Kylianowi Mbappe 55 milionów euro

W piątek wspólna komisja odwoławcza LFP orzekła na korzyść Kyliana Mbappe w sporze finansowym z Paris Saint-Germain. Mimo to, paryski klub wciąż odmawia wypłaty 55 milionów euro zaległego wynagrodzenia swojemu byłemu zawodnikowi i zamierza skierować sprawę do sądu.

Mbappe wygrał

Konflikt między obiema stronami rozpoczął się latem 2023 roku, kiedy francuski napastnik ogłosił zamiar nieprzedłużania kontraktu z PSG, który wygasa w czerwcu 2024 roku. Zawodnik ujawnił w styczniu 2024 r. ustne porozumienie zawarte z PSG w celu „zachowania spokoju w klubie”. Miesiąc później, w lutym, Kylian Mbappe poinformował Paris Saint-Germain oraz prezesa Nassera Al-Khelaïfiego, że po zakończeniu sezonu opuści klub jako wolny zawodnik.

Kapitan reprezentacji Francji domaga się od swojego byłego klubu 55 milionów euro zaległych (chodzi o kwiecień, maj i czerwiec 2024 r.) i premii. We wrześniu komisja prawna LFP zaleciła mediację, a następnie nakazała PSG uregulowanie zobowiązań wobec mistrza świata z 2018 roku, na co paryski klub złożył odwołanie. Rzecznik prasowy PSG wypowiedział się na ten temat:

– To, co jest przedmiotem sporu i ostatecznie zostanie rozpatrzone przed odpowiednim sądem, to fakt, że pierwotny kontrakt został prawnie zmieniony w sierpniu 2023 r. w odniesieniu do sezonu 2024/2025, a także został w pełni uznany przez zawodnika, w tym w styczniu 2024 r., dopóki zawodnik nie zdecydował się zrezygnować ze wszystkich swoich zobowiązań, opuszczając klub.

Jak donoszą francuskie media Kylian Mbappe regularnie odrzucał ofertę polubownego rozwiązania sprawy. W przypadku nieuiszczenia zapłaty wobec Mbappe paryżanie mogą zostać ukarani zakazem rejestrowania nowych zawodników. Grozi im także odebranie klubowej licencji, która jest wymagana w kontekście gry w europejskich pucharach.

🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has WON the case against PSG. PSG has been ordered to pay Mbappé the €55 million they owe him. @franceinfo pic.twitter.com/vdwLXGwzVF — Madrid Zone (@theMadridZone) October 25, 2024

– Jeśli zawodnik niestety zdecyduje się kontynuować ten spór, klub będzie zmuszony postawić go przed właściwymi sądami i uznać szkodę, którą poniósł i nadal odczuwa w związku z niezrozumiałą sytuacją swojego byłego zawodnika – dodał rzecznik Paris Saint-Germain.

Wygląda na to, że cała sprawa będzie jeszcze trwać. Według francuskich źródeł sprawa swój finisz znajdzie we francuskim sądzie pracy.

Kylian Mbappe dołączył do Paris Saint-Germain w 2017 roku z AS Monaco, a paryski klub zapłacił za niego łącznie 180 milionów euro. Obecnie 25-letni Francuz zdobył z klubem z Paryża 15 trofeów, w tym sześć tytułów mistrza kraju, cztery Puchary Francji, dwa Puchary Ligi oraz trzy Superpuchary Francji. W 2020 roku dotarł również z drużyną do finału Ligi Mistrzów.

fot. screen YouTube/PSG – Paris Saint-Germain