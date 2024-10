El Clasico w Polsce pobiło rekord oglądalności!

El Clasico zdecydowanie nie zawiodło. Oczywiście zdecydowanie lepiej to spotkanie będą pamiętać kibice „Blaugrany”, natomiast poza rekordem spalonych Kyliana Mbappe, padł także rekord oglądalności. Transmisje tego meczu na polskich kanałach oglądało łącznie ponad milion widzów, co jest znakomitym wynikiem.

El Clasico przyciągnęło wielu kibiców

Pojedynki Barcelony oraz Realu Madryt to legendarne boje, na które wszyscy kibice czekają przez cały sezon. Śmiało można je nazwać najpopularniejszymi meczami świata. Nawet jeżeli ktoś bezpośrednio nie kibicuje żadnej z drużyn, to i tak do którejś mu zawsze bliżej. Od jakiegoś czasu w Polsce El Clasico budzi dodatkowe emocje przez obecność w nim Roberta Lewandowskiego.

Dawno nie było aż tak dużego zainteresowania ze strony naszych rodaków. Po pierwsza chodzi o doskonałą formę strzeleckią Roberta Lewandowskiego oraz wracającego z krótkiej emerytury Wojciecha Szczęsnego. Potencjalny debiut golkipera był gorącym tematem. Kibiców byłoby zapewne jeszcze więcej, ale Hansi Flick stonował te podniosłe nastroje i śmiało postawił na Inakiego Penę. Na razie okazuje się to idealną decyzją.

Jest nowy rekord oglądalności El Clasico! W Polsce mecz transmitowany był na żywo na 3 kanałach równocześnie (Eleven 1, C+Sport i C+Premium). Łączna średnia oglądalność wyniosła 1 039 684 osób, z czego aż 604 tys. wybrało Eleven (źródło: Nielsen, dane bez oglądalności online). — Mateusz Majak (@matimajak) October 28, 2024

Dziennikarz „Eleven Sports” Mateusz Majak poinformował na portalu Twitter/X, że transmisję El Clasico na polskich kanałach średnio oglądało ponad milion widzów. Poza rekordem spalonych zawodników Realu, mamy więc także polski rekord oglądalności „Klasyka”, co pokazuje jak dużym zainteresowaniem cieszy się ta globalna rywalizacja.

Warto nadmienić, iż w podanych przez dziennikarza statystyk nie uwzględniano oglądalności online. Śmiało można założyć, iż oglądających było jeszcze sporo więcej. Według przekazanych informacji Polacy najczęściej wybierali stację „Eleven Sports”, która gromadziła średnio ponad 600 tysięcy widzów. Tam El Clasico komentowali Mateusz Święcicki oraz Sebastian Chabiniak.

Czy można było się tego spodziewać?

Tak jak wcześniej wspomniano, duży udział w tym wszystkim miały postacie Lewandowskiego oraz Szczęsnego, jednak forma „Barcy” zdecydowanie miała także istotne znaczenie. Real także mógł się mentalnie podbudować po odrobieniu stanu rywalizacji z BVB – od 0:2 do 5:2. Nie było więc tak jednoznacznego faworyta. O ile w pierwszej połowie „Królewscy” byli bardzo groźni (choć łapani na ofsajdy), tak w drugiej FC Barcelona po prostu zniszczyła rywali.

Pogrom, jakim był wynik 4:0 na legendarnym Santiago Bernabeu, to po prostu nie tyle zwycięstwo, co upokorzenie rywala. Remis do przerwy trochę budował emocje związane z końcowym wynikiem. Warto podkreślić, iż pobity rekord nie był aż tak bardzo odległy w czasie, jak można by było przypuszczać.

REKORD🔥 Milion widzów (dokładnie milion i trzy tysiące) oglądało w polskiej TV mecz Real Madryt-Barcelona, z czego aż 688 tys. wybrało @ELEVENSPORTSPL! To najwyższa średnia oglądalność jednego wydarzenia w historii Eleven.

Dane nie uwzględniają oglądalności internetowej. — Patryk Mirosławski (@P_Miroslawski) October 17, 2022

W październiku 2022 roku również przebito barierę miliona widzów na El Clasico, jak przekazywał redaktor naczelny Eleven – Patryk Mirosławski. Wówczas ta granica została przekroczona „tylko” o niespełna trzy tysiące. Przed kilkoma dniami widzów było o 36 tysięcy więcej, co tylko pokazuje, jak wielkim zainteresowaniem cieszy się „El Clasico”, zwłaszcza gdy biorą w nim udział czołowi polscy zawodnicy, a Barcelona znowu jest na topie za sprawą rewolucji Hansiego Flicka.

Fot. screen X/ Eleven Sports