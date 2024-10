Syn legendy futbolu z golem w debiucie

Jaki ojciec, taki syn. Potomek słynnego napastnika zagrał swój pierwszy mecz dla pierwszej drużyny Rayo Vallecano. Debiut został okraszony golem w starciu I rundy Pucharu Króla. O kogo chodzi? Chyba każdy pamięta pewnego Kameruńczyka strzelającego gole dla Barcelony. Właśnie jego syn Etienne Eto’o zdobył pierwszą bramkę dla Rayo Vallecano.

Eto’o znów strzela w Hiszpanii

Końcówka października to tradycyjny czas rozgrywania pierwszych rund Copa del Rey. W pojedynkach ze zespołami z niższych lig ekipy La Liga wystawiają czasem piłkarzy, którzy na co dzień nie mieszczą się w składach lub mają przypisany numer na koszulce od 26 i w górę, co oznacza, że są zgłoszeni oficjalnie do drugiego zespołu. Część z tych graczy wykorzystuje swoją szansę. Wśród nich ostatnio znalazł się Etienne Eto’o, syn byłej gwiazdy hiszpańskiej ligi Samuela, który normalnie występuje w Rayo B.

🇨🇲💫 Samuel Eto'o's son, Etienne, scores on his first-team debut for Rayo Vallecano in the Copa del Rey… pic.twitter.com/NQJ3TA606l — CentreGoals. (@centregoals) October 29, 2024

CD Villamuriel przeżywał wielkie chwile. Drużyna występująca na szóstym poziomie rozgrywkowym w I rundzie Pucharu Hiszpanii podejmowała obecnie dziewiątą ekipą La Liga, czyli podmadryckie Rayo Vallecano, a więc drużynę, która sprawiła wiele kłopotów Barcelonie Flicka. Szkoleniowiec gości Iñigo Pérez poważnie potraktował rywala, gdyż w podstawowej „11” na pucharową potyczkę znaleźli się m.in. Raúl de Tomás, Pathé Ciss czy Óscar Trejo.

Szansę również dostali młodsi piłkarze, wśród nich Kameruńczyk Etienne Eto’o. Tym samym środkowy napastnik zadebiutował jako gracz pierwszej drużyny Rayo. Mimo że zagrał tylko 15 minut w starciu Copa del Rey, to nie przeszkodziło mu to w tym, aby strzelić gola. W 88. minucie „młody” Eto’o zdobył bramkę. Ustalił tym samym wynik spotkania, dzięki czemu ekipa Péreza wygrała aż 5:0.

Syn legendy lepszy od ojca

Etienne przebił tym samym swojego znanego rodzica. Samuel Eto’o „dopiero” w drugim swoim starciu w Copa del Rey zdobył bramkę. Były zawodnik m.in. Mallorca RCD czy FC Barcelony obecnie piastuje funkcję prezydenta kameruńskiego związku piłki nożnej, choć towarzyszy temu ogromny skandal, choć sprawa na razie ucichła. „The Athletic” zarzucał mu ustawianie meczów, stosowanie gróźb karalnych oraz podżeganie do przemocy. Samuel złożył dymisję w ręce szefów federacji kameruńskiej Fecafoot. Ci jednak… ją odrzucili.

Premier match professionnel pour Étienne Eto’o avec le Rayo Vallecano et : Premier BUT ! 🇨🇲🔥 pic.twitter.com/hfJZJUH9Np — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) October 29, 2024

Natomiast syn legendy wkracza na wielką futbolową arenę. 22-letni Etienne Eto’o w tym sezonie dwukrotnie był na ławce rezerwowych podczas spotkania La Liga. Urodził się on w Palma de Mallorca, jako że ojciec występował wówczas na hiszpańskich stadionach. Podobnie jak Samuel, Etienne gra dla Kamerunu. Na razie dostawał szanse gry w młodzieżowych kadrach. Debiut w Rayo otrzymał w Pucharze Króla, który wykorzystał najlepiej, jak mógł. Ponadto w Rayo B ma świetny początek sezonu. Strzelił już sześć goli.

– Jestem bardzo szczęśliwy z mojego debiutu, pierwszego meczu w drużynie, także ze zdobytej bramki. Na taki moment jak dzisiaj czekałem wiele lat. W tych chwilach pamiętam moją mamę, która zawsze mnie wspierała i była przy mnie w chwilach zwątpienia. Warto było – powiedział przed kamerami.

Fot. screen Twitter/X