Ogromna powódź i ofiary śmiertelne w Walencji. Odwołano mecze w Copa Del Rey

Hiszpania ma ogromny problem. Sztorm Dana, który nawiedził m.in. Walencję, zbiera śmiertelne żniwo. Sytuacja jest tragiczna, zdjęcia i filmy budzą przerażenie, a media co rusz informują o ofiarach śmiertelnych. Wobec tej sytuacji sport i piłka nożna schodzą na dalszy plan. Postanowiono więc, że mecze Copa Del Rey, jakie miały rozegrać Levante oraz Valencia zostały odwołane.

Walencja to południowo-wschodni region w Hiszpanii. To tam od wtorku sytuacja jest tragiczna po nadejściu sztormu Dana. Lokalne media twierdzą, że opady jakie nawiedziły ten region, są największe od 11 września 1966 r. Niestety, ale bilans ofiar również jest wysoki. Już co najmniej 51 osób zginęło w wyniku powodzi, jak potwierdza „Generalitat Valenciana”.

Źródła lokalnej policji mówią, że będzie znacznie więcej ofiar śmiertelnych, które nie zostały jeszcze oficjalnie policzone, ponieważ wiele osób jest uważanych za zaginionych. „Na pewno za kilka dni nie będzie znana dokładna liczba ofiar śmiertelnych, ale może być ich więcej niż sto” – podają niestety lokalne źródła.

🇪🇸SEVERAL MISSING AFTER FLASH FLOODS IN SPAIN

Several people were reported missing by Spanish authorities after flash floods swept cars through village streets and disrupted rail service at Malaga and Valencia.

A high-speed train with nearly 300 people on board derailed near… pic.twitter.com/W2gerd8MKM

— AN-94 Reports (@an94reports) October 29, 2024