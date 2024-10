Real Betis przedłużył umowę z ważnym zawodnikiem

Real Betis przygotowuje się do rozpoczęcia zmagań w Copa del Rey. Podopieczni Manuela Pellegriniego zagrają przeciwko CD Gévora w pierwszej rundzie tych rozgrywek. W międzyczasie „Beticos” poinformowali o przedłużeniu umowy z ważnym zawodnikiem. Abde Ezzalzouli, bardziej znany jako Ez Abde, od teraz jest związany nową umową z klubem do czerwca 2029 roku.

Betis przedłużył umowę z ważnym zawodnikiem

Abde Ezzalzouli, znany szerszej publiczności jako Ez Abde, to istotny gracz w talii Betisu kierowanego przez Manuela Pellegriniego. Swoją dobrą grą zapracował na przedłużenie kontraktu. Klub poinformował o przedłużeniu umowy z Marokańczykiem do końca czerwca 2029 roku.

Trafił do Betisu latem 2023 roku za 15 milionów euro. Do tej pory rozegrał w jego barwach 51 meczów, w których zanotował dziewięć goli i dwie asysty. W ostatnim meczu z Atletico był jedną z najjaśniejszych postaci swojej drużyny. To dzięki niemu Betis wygrał to prestiżowe spotkanie 1:0 po bramce samobójczej Jose Gimeneza. Marokańczykowi zapisano w tej akcji asystę. Oddał w tym meczu aż siedem strzałów, brał grę na siebie, defensorzy Atletico mieli z nim gigantyczne kłopoty. Mógł także mieć gola, lecz trafił w obramowanie bramki. Wygrał wszystkie dryblingi.

Abde Ezzalzouli 2029. ✍️ Profitons de ce crack. 🤩 pic.twitter.com/9kCyam2mX8 — Betis_ActuFR (@RealBetis_Fr) October 30, 2024

Niespełniony talent Barcelony

Ez Abde to wychowanek Herculesa CF. Jego występy w tym zespole zostały zauważone przez samą Barcelonę, która wykupiła go za dwa miliony euro w 2021 roku. Młody Marokańczyk zapowiadał się na wielki talent, który może w przyszłości napędzać formację ofensywną „Dumy Katalonii”. Koniec końców rozwój piłkarza w Katalonii się nie udał. W sumie dla pierwszej drużyny 22-latek rozegrał tylko 14 spotkań. Kataloński „Sport” donosi, że Barcelona liczy na sprzedaż zawodnika w przyszłości, ponieważ ma zapewniony procent od kolejnej transakcji.

Barcelona are glad that Ez Abde renewed his Betis contract until 2029, in hopes that the club sell him in the future. Barça still hold a sell-on clause. — @sport pic.twitter.com/qrVUnMqPJB — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 30, 2024

”Barca” próbowała pomóc skrzydłowemu, wypożyczając go do Osasuny w 2022 roku. Na El Sadar Jagoba Arrasate dawał mu sporo szans. Przez cały sezon 2022/23 Ez Abde rozegrał dla drużyny z Pampeluny 34 mecze, w których zdobył sześć bramek i dołożył do tego dwie asysty. Koniec końców jednak „Gorritxoak” nie zdecydowali się na wykupienie piłkarza i ten wrócił do Barcelony. Stamtąd już odszedł do Betisu.

Hiszpania go nie chciała

Urodzony w Bani Mallal Ez Abde przeprowadził się do Hiszpanii, mając siedem lat. Kilka lat temu otrzymał obywatelstwo tego kraju. W związku z tym miał uprawnienia, by reprezentować „La Roja” na arenie międzynarodowej. Sam zawodnik bardzo chciał zagrać dla Hiszpanii. Mimo to w 2021 roku otrzymał powołanie od ówczesnego selekcjonera Maroka Vahida Halilhodžicia na Puchar Narodów Afryki w 2021 roku. Co ciekawe, Ez Abde odmówił przyjazdu na kadrę.

Według „Marki” Ez Abde wysłał wówczas pismo do marokańskiej federacji, informując, że nie zagra w ich reprezentacji, ponieważ chce występować dla Hiszpanii. Podobne doniesienia przedstawiał Gerard Romero, który twierdził, że piłkarz jest w pełni zdecydowany na reprezentowanie barw kraju z Półwyspu Iberyjskiego. Selekcjoner Marokańczyków Vahid Halilhodžić był zaskoczony decyzją. Był bowiem przekonany, że będzie mógł liczyć na skrzydłowego w trakcie PNA. Na to wskazywał zresztą ruch piłkarza. Ten umieścił flagę Maroka w opisie swojego konta na Instagramie.

Ostatecznie jednak 22-latek nigdy dla Hiszpanii nie zagrał. W 2022 roku zadebiutował dla Maroka w meczu towarzyskim przeciwko Chile. Do tej pory dla „Lwów Atlasu” Ez Abde wystąpił w 19 spotkaniach, w których strzelił dwa gole. Ez Abde był także członkiem kadry do lat 23, która latem 2024 roku wywalczyła brązowe medale na turnieju olimpijskim w Paryżu. Na tamtym turnieju strzelił dwa gole, w tym w meczu o brązowy medal przeciwko Egiptowi.

fot. PressFocus