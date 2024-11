Atletico Madryt walczy z pseudokibicami! Posypały się zakazy

„Los Colchoneros” zakończyli proces identyfikacji pseudokibiców, którzy dopuścili się przewinień podczas wrześniowego meczu Atletico Madryt – Real Madryt. Przypomnijmy, że wówczas El Derbi Madrileño zostały przerwane na około 20 minut po tym jak pseudokibice Atletico rzucali niebezpiecznymi przedmiotami na murawę.

W ósmej kolejce obecnego sezonu La Liga podczas derbów Madrytu doszło do skandalicznej sytuacji. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1, a bramki strzelali Eder Militao i Angel Correa. Po bramce tego pierwszego kibice Atletico nie wytrzymali ciśnienia i postanowili rzucać różnymi przedmiotami w kierunku bramkarza „Królewskich” – Thibaut Courtoisa.

Arbiter główny – Mateo Busquets Ferrer przerwał mecz i zaprosił piłkarzy obu zespołów do szatni. Rozwścieczonych fanatyków uspokajali… piłkarze gospodarzy – Koke oraz Jose Maria Gimenez. Do akcji przyłączył się także szkoleniowiec Atletico – Diego Simeone. Konsekwencją czynów była naturalnie kara dla klubu. Część stadionu Cívitas Metropolitano została zamknięta dla kibiców w trzech kolejnych spotkaniach ligowych (po odwołaniu zmniejszono karę do jednego spotkania), ponadto Atletico musiało zapłacić karę 45 tysięcy euro.

⚠️ Simeone and Koke ask Atlético fans to stop throwing objects to Courtois… as the game has been currently suspended. pic.twitter.com/0n3deNrwln

