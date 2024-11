Klubowe Mistrzostwa Świata zaskoczą jeszcze bardziej? FIFA ogłosiła regulamin

Klubowe Mistrzostwa Świata nie będą już taką samą imprezą, jak bywało to do tej pory. Jednak z tym zdążyliśmy się już oswoić. Natomiast jak informuje Kaveh Solhekol ze „Sky Sports” to nie koniec „innowacyjnych” przepisów z ramienia FIFA. Według świeżo opublikowanego nowego regulaminu kluby będą m.in. przymuszane do wystawiania najmocniejszych składów, a wycofanie się z rozgrywek będzie wiązało się ze spory karami.

Nowa odsłona turnieju

O tym, że nadchodzące klubowe mistrzostwa globu będą wyglądały zupełnie inaczej, wiemy od dłuższego czasu. FIFA chciała zdecydowanie zmienić oblicze tego turnieju, jednak możemy poddawać w wątpliwość, czy te zmiany są słuszne. Do tej pory do rywalizacji przystępowały najlepsze drużyny na danych kontynentach. Teraz na koniec sezonu odbędzie się turniej dla aż 32 drużyn i potrwa praktycznie miesiąc. Nie można się więc dziwić głosom sprzeciwu, ponieważ to ponowne zwiększanie objętości meczów w sezonie.

🌎🏆 OFFICIAL: FIFA Club World Cup teams for 2025: only one spot remains for the winner of the Libertadores. pic.twitter.com/2WHHeBX3lN — CentreGoals. (@centregoals) October 20, 2024

Piłkarze protestowali, tak samo jak piłkarskie federacje. Turniej podobny czasem trwania do mundialu, który już w 2026 roku. Kalendarz będzie niesamowicie zapchany, więc nieszczególnie dziwią wspomniane protesty i słowa krytyki. W dodatku FIFA tworząc takową formułę, oczekiwała znacznego wzrostu zainteresowania tym turniejem. Nie potwierdza tego jednak brak chętnych do transmitowania Klubowych Mistrzostw Świata. Co więcej, mówi się także o dość małym zainteresowaniu ze strony sponsorów.

Nowy regulamin, co wymyśliła FIFA?

Gdyby kibicom wydawało się, że sama reforma turnieju była wystarczająca, to nic bardziej mylnego. FIFA ma kilka nowych pomysłów, co jest zawarte w nowym regulaminie KMŚ, które już za nieco ponad pół roku. Na stronie federacji pojawił się 62 stronnicowy dokument, który dokładnie wyjaśnia, co będzie oczekiwane od klubów, które zgodziły się wziąć udział w turnieju. Jest kilka ciekawych punktów:

kluby są zobowiązane wystawiać najlepsze możliwe jedenastki,

kluby muszą pojawić się w ośrodkach 3-5 dni przed turniejem,

skład turniejowy ma wynosić od 26-35 zawodników,

uczestnicy mogą dodać tylko dwóch nowych zawodników w specjalnym okienku (27.06 – 03.07),

właściciele nie mogą posiadać udziałów w więcej niż jednym klubie.

FIFA chce bardzo mocno wpłynąć na postawę uczestniczących zespołów np. poprzez przymuszanie do wystawiania ciągle najmocniejszych składów. Nawet jeśli awans do następnej fazy będzie z góry zapewniony. Jak podkreślił dziennikarz „Sky Sports” Kaveh Solhekol, jeśli dany klub będzie chciał wycofać się z rozgrywek, wówczas będzie zobowiązany zapłacić 445 tysięcy funtów.

FIFA regulations for Club World Cup in US next summer: clubs have to field strongest teams, fine of at least £445,000 for any club that pulls out, owners can’t have shares in more than one club, teams have to arrive at base camp 3-5 days before first game, provisional squad 26-50… — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) November 5, 2024

Ciężko stwierdzić, czy takie działania jakkolwiek wpłyną na rangę tego turnieju, czego tak bardzo oczekuje FIFA. Jednak czy jest w ogóle opcja zrobić to zapisami w regulaminie? Turniej rozpocznie się 15 czerwca 2025 roku, a zakończy 13 lipca. Potrwa więc tyle, co normalny mundial. Piłkarze podkreślają, że to kolejna wielka impreza, a terminarz i liczba spotkań będą jeszcze bardziej wypchane.

