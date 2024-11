Zagłębie Lubin bez dwóch ważnych piłkarzy do końca roku

Zagłębie Lubin do końca rundy jesiennej będzie musiało radzić sobie bez Adama Radwańskiego oraz Mateusza Grzybka. To zawodnicy pierwszego składu, a Grzybek dwa ostatnie występy okrasił golami. Grzybek doznał złamania kości strzałkowej, a Radwański uszkodził więzadła w stawie barkowo-obojczykowym. Obu piłkarzy kontuzji doznało w derbowym meczu ze Śląskiem Wrocław (3:0). Wkrótce przejdą operacje.

Kontuzje zmorą Zagłębia Lubin

Od niemal dwóch miesięcy Zagłębie musi radzić sobie bez swojego najlepszego strzelca z poprzedniego sezonu Dawida Kurminowskiego oraz sprowadzonego minionego lata z Warty Poznań reprezentanta Polski U21 Kajetana Szmyta. Obaj zawodnicy doznali kontuzji w tym samym meczu – z Koroną Kielce, który ”Miedziowi” przegrali 0:2. W międzyczasie z powodu choroby pauzował Tomasz Pieńko, dzięki którego trafieniom Zagłębie tuż przed październikową przerwą na kadrę pokonało w lidze po 1:0 Radomiak Radom i Górnik Zabrze.

Utalentowany wychowanek ”Miedziowych” w derbowym meczu ze Śląskiem Wrocław po raz pierwszy po październikowej przerwie reprezentacyjnej znalazł się w kadrze meczowej, ale trener Marcin Włodarski nie zdecydował się z niego skorzystać. W najbliższym meczu z Widzewem Pieńko może jednak zaliczyć pierwsze od ponad miesiąca minuty w barwach klubowych. Tym bardziej, że Adam Majewski powołał go na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski do lat 21.

Kolejni piłkarze wypadają

W ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy Zagłębie przed własną publicznością rozbiło 3:0 Śląsk Wrocław. Efektowne zwycięstwo w derbach Dolnego Śląska zostało jednak okraszone dwiema kontuzjami piłkarzy ”Miedziowych”. Już w 18. sekundzie zespół Marcina Włodarskiego na prowadzenie wyprowadził Mateusz Grzybek. Co więcej, był to drugi mecz z rzędu, w którym wpisał się na listę strzelców. Jednak pod koniec pierwszej połowy Grzybek doznał kontuzji i zmienić go musiał Bartłomiej Kłudka.

W przerwie Włodarski zmuszony był zmienić kolejnego piłkarza pierwszego składu – Adama Radwańskiego. W jego miejsce pojawił się 18-letni Marcel Reguła, dla którego był to dopiero drugi występ w Ekstraklasie, ale zanotował w nim asystę oraz przepiękne trafienie na 3:0. Tuż przed wyjazdowym meczem 15. kolejki Ekstraklasy z Widzewem Łódź Zagłębie opublikowało komunikat, w którym poinformowano o stanie zdrowia kontuzjowanych Grzybka i Radwańskiego.

Grzybek doznał złamania kości strzałkowej, a Radwański uszkodził więzadła w stawie barkowo-obojczykowym. Obaj przejdą wkrótce operacje i z pewnością nie zagrają już w tym roku. Do końca rundy jesiennej ”Miedziowych” czeka jeszcze pięć meczów – cztery w Ekstraklasie i jeden w Pucharze Polski. W listopadzie Zagłębie zagra w lidze z Widzewem (wyjazd), Motorem (dom) i Cracovią (wyjazd). W grudniu zaś lubinianie zmierzą się w PP na wyjeździe z Pogonią Szczecin, a kilka dni później w lidze u siebie z Legią.

