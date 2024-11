Anglia górą nad bezzębnymi Grekami

Anglia w meczu piątej kolejki Ligi Narodów UEFA grupy drugiej dywizji B okazali się lepsi od Greków 3:0. Na meczu w Atenach na Stadionie Olimpijskim Grecy nie mieli nic do powiedzenia. Nie ujrzeliśmy rewelacyjnej „Hellady”, o której rozpisywano się jeszcze miesiąc temu podczas niepokonanej ścieżki początku Ivana Jovanovicia. Anglicy dowieźli w drugiej połowie zwycięstwo na tempomacie i w ostatnim kwadransie dobili wyraźnie słabszego rywala.

Grecy do meczu z Anglikami przystępowali jako lider swojej grupy Ligi Narodów. Wygrali oni wszystkie cztery spotkania i co zaskakujące – pierwszy mecz z drużyną Lee Carsleya na Wembley, który odbył się dobę po śmierci greckiego kadrowicza, George’a Baldocka. W ojczyźnie drużyny „Hellady” nastąpił spory entuzjazm co do podopiecznych Ivana Jovanovicia, zaczęto dostrzegać drużynę, którą stać na coś – choćby po latach na wyjazd na wielką imprezę. O tym zjawisku pisaliśmy TUTAJ.

Anglicy powołali na nowego trenera osobę Thomasa Tuchela, rozpocznie on jednak swoją pracę od 2025 roku. Do tego czasu kadrę poprowadzi Lee Carsley, który ma na koncie cztery spotkania – wszystkie w ramach Ligi Narodów. Jedyną rysą jest właśnie porażka z Grekami w pierwszym spotkaniu obu drużyn. Poza tym, wygrane z Finlandią, Irlandią.

Od pierwszej minuty zabrakło Harry’ego Kane, a na bokach obrony zagrali Rico Lewis z Kyle’m Walkerem.

Anglicy szybko mieli swoją pierwszą okazję na Stadionie Olimpijskim w Atenach. Noni Madueke w drugiej minucie uderzył jednak na bramkę Odysseasa Vlachodimosa bez przekonania i po ziemi. Kolejna akcja jednak wylądowała już w siatce.

Doskonałe podanie zanotował Jude Bellingham, wypuścił on w uliczkę Madueke. Ten pociągnął akcję do końcowej linii boiska schodząc w stronę pola karnego i podał do Olliego Watkinsa. Napastnik Aston Villi skierował piłkę do odsłoniętej przez Vlachodimosa (będącego na bliższym słupku) bramki i wyprowadził w siódmej minucie „Synów Albionu” na prowadzenie w Atenach.

18. minuta to z kolei kolejna okazja Madueke, po raz kolejny obronił jednak Vlachodimos. Grecy w pierwszych 20 minutach byli bezzębni i nie mieli pomysłu jak ruszyć do przodu. Pierwsza okazja to próba Roty w 26. minucie, ale w ogóle nie trafił on swoim strzałem w bramkę. Anglia wydawała się mieć ten mecz pod kontrolą.

Kolejna była już bardzo dobrą szansą na remis. Kostas Tsimikas ruszył ze środka boiska w stronę bramki Pickforda, odegrał do Christosa Tziolisa. Ten oddał piłkę koledze, a boczny obrońca Liverpoolu uderzył w lewy dolny róg bramki derbowego rywala z ligi angielskiej – bramkarz był tym razem górą. Po stronie Greków kolejną próbę oddał Bakasetas, ale jak Madueke – nie była to próba przekonująca, ale lekka i celna.

Do przerwy Grecja przegrywała 0:1 i grała bez przekonania, ale była bliska wyrównania. Anglicy od pewnego momentu spuścili z tonu.

0-1 HT. Considering how miserable we started this match, getting to halftime only 1 goal behind is a positive.

It took entirely too long for us to start moving the ball around and this team is a shadow of the team that showed up in Wembley. Jovanovic needs to make a change if…

— Thrylos 7 International (@Thrylos7Intl) November 14, 2024