Skandal za oceanem, znany trener trafiony puszką z piwem

Do skandalicznej sytuacji doszło po spotkaniu Ligi Narodów CONCACAF pomiędzy Hondurasem a Meksykiem. Meksyk sensacyjnie przegrał z niżej notowanym rywalem na Estadio Francisco Morazán 0:2, lecz więcej niż o samym wyniku mówi się o sytuacji, która wydarzyła się już po końcowym gwizdku. W kierunku doświadczonego trenera reprezentacji Meksyku jeden z kibiców rzucił puszką ze złocistym napojem.

Trener tonuje nastroje

Javier Aguirre, selekcjoner reprezentacji Meksyku został trafiony w głowę puszką kiedy zmierzał w kierunku szkoleniowca Hondurasu, by podziękować mu za mecz. Puszka rozcięła skórę na głowie trenera, szybko polała się krew. Ranę natychmiast opatrzyli lekarze.

¡PESIMA SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN! ❌ Javier Aguirre se llevó un fuerte golpe con una lata de cerveza lanzada desde las gradas lo que provocó que se le abriera la cabeza y terminara sangrando 🇲🇽 NO HAY LUGAR PARA LA VIOLENCIA EN EL FUTBOL #RivalidadAzteca pic.twitter.com/8XT7Dozgfn — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 16, 2024

Reprezentacja Meksyku była faworytem do zwycięstwa w rozgrywkach Ligi Narodów CONCACAF, tymczasem już na etapie ćwierćfinału podopieczni Javiera Aguirre po dwóch bramkach zawodnika Celticu, Luisa Palmy zaliczyli wpadkę. Na szczęście 20 listopada będą mieć okazję do rewanżu na własnym terenie.

Po spotkaniu, podczas konferencji prasowej były trener Osasuny, Atletico Madryt, Mallorki czy reprezentacji Japonii i Egiptu został zapytany o skandaliczną sytuację po zakończeniu spotkania. Javier Aguirre zdecydował się jednak na nie eskalowanie konfliktu, zamiast tego próbował załagodzić napiętą atmosferę:

– To nic, to nic. To piłka nożna. Ich drużyna była lepsza od nas i zasłużyła na zwycięstwo. Nie pozostało mi nic innego, jak im pogratulować, a także spróbować podnieść morale mojego zespołu. Sytuacja po meczu? Nie ma o czym mówić… cóż, to piłka nożna. Nie jestem typem człowieka, który narzeka. – powiedział selekcjoner reprezentacji Meksyku.

Federacja Meksyku atakuje, CONCACAF potępia wydarzenia

Mimo, że trener Javier Aguirre starał się załagodzić spór, federacja piłkarska Meksyku wydała oświadczenie, w którym zdecydowanie potępia wydarzenia po meczu Ligi Narodów CONCACAF:

– FMF wyraża stanowczy sprzeciw wobec wszelkich form przemocy w piłce nożnej. Za pośrednictwem oficjalnych kanałów poczyniliśmy odpowiednie kroki, aby zwrócić się do CONCACAF o natychmiastowe podjęcie działań.

Comunicado oficial de la Federación Mexicana de Futbol. pic.twitter.com/WZOMBDM7uN — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) November 16, 2024

CONCACAF również wydał oświadczenie w tej bulwersującej sprawie:

– CONCACAF stanowczo potępia incydent i akt przemocy, do których doszło po ostatnim gwizdku dzisiejszego meczu Ligi Narodów pomiędzy męskimi reprezentacjami Hondurasu i Meksyku , podczas którego trener reprezentacji Meksyku, Javier Aguirre, został uderzony pociskiem rzuconym z trybun na boisko. Bezpieczeństwo drużyn i kibiców jest priorytetem dla CONCACAF. Tego typu agresywne zachowania nie mają miejsca w piłce nożnej. Sprawa zostanie teraz skierowana do Komisji Dyscyplinarnej CONCACAF w celu dalszej analizy i dochodzenia. – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Swoje „dwa słowa” dodał również selekcjoner reprezentacji Hondurasu Reinaldo Rueda, który stwierdził, że jest smutny, bo taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, a cały incydent popsuł zawodnikom radość ze zwycięstwa nad Meksykiem.

fot. screen twitter