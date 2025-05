Ruben Amorim skreślił zawodnika. Zrobił to przy wszystkich na treningu

Rozegrał 36 meczów w tym sezonie Premier League dla Manchesteru United. To jeden z ważniejszych ofensywnych zawodników. Z West Hamem, Chelsea oraz Tottenhamem w finale Ligi Europy tylko wchodził z ławki. W ostatniej kolejce Premier League nawet nie było go w kadrze. Okazuje się, że Ruben Amorim ma dość „foszków”.

Alejandro Garnacho może się pakować

Manchester United w ostatniej kolejce Premier League podejmował Aston Villę, ale w składzie zabrakło Alejandro Garnacho. Nie była to żadna kontuzja, a decyzja trenera, który ma dosyć argentyńskiego zawodnika. W przeszłości oskarżano go o to, że wynosi informacje z szatni i okazuje zbytnie niezadowolenie. Zimą był bliski, żeby dołączyć do SSC Napoli, by zastąpić Chwiczę Kwaracchelię. Poszło jednak o cenę. Włosi nie chcieli płacić ok. 60 milionów euro, a oferowali blisko 10 mniej. Garnacho w Manchesterze został i może tego żałować, bo cieszyłby się z mistrzostwa razem ze Scottem McTominayem.

Po przegranym finale Ligi Europy Ruben Amorim zaproponował, że odejdzie z Old Trafford bez żadnego odszkodowania, jeśli zarząd i kibice uznają, że się nie nadaje. Otrzymał jednak zaufanie. „The Athletic” podaje, że główny trener najpierw poinformował swoich zawodników, iż zamierza pozostać w klubie w przyszłym sezonie, zanim powiedział Garnacho, aby znalazł sobie nowy klub. Zrobił to na oczach jego kolegów z drużyny.

Amorimowi zapewne nie podobały się też publiczne uwagi brata Garnacho. Zamieścił on na Instagramie dosadną wiadomość, w której napisał, że jego brat został „wrzucony pod autobus”, ponieważ zmarnowano „setka” z Athletic Club w półfinale pomogła Amorimowi podjąć decyzję o wystawieniu Masona Mounta zamiast niego w meczu z Tottenhamem w finale. Brat piłkarza napisał: – Pracował jak nikt inny, pomagał w każdej rundzie, strzelając dwa gole w ostatnich dwóch finałach, a potem był na boisku przez 19 minut i został wrzucony pod autobus. Wow, hahahaha.

Kolejny wychowanek na wylocie

Alejandro Garnacho po przegranym finale Ligi Europy z Tottenhamem był wyraźnie rozgoryczony tym, że nie znalazł się w podstawowej jedenastce. Powiedział tak: – To trudne dla wszystkich. Sezon był gówniany i chodzi zarówno o przegraną w finale dziś wieczorem, jak i w lidze, gdzie nie pokonaliśmy nikogo, to prawda. Do finału grałem każdą rundę, a dziś 20 minut… Nie wiem. Postaram się cieszyć latem i zobaczyć, co się wydarzy później.

To kolejny wychowanek, który w niedługim czasie opuszcza Old Trafford. Przyszłości w klubie nie ma Marcus Rashford, choć jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku. Anglik ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w Aston Villi. Manchester United pozbył się też Masona Greenwooda, który długo był zawieszony przez skandal obyczajowy. Do sieci wyciekło nagranie i zdjęcia jego pobitej partnerki, która sama to udostępniła. Dziś jednak obydwoje nadal są parą i powitali na świat już dwie córki, a skrzydłowy gra dla Getafe.

Scott McTominay to pewnie wychowanek, którego fani żałują najbardziej, bowiem on właśnie zdobył mistrzostwo Włoch z SSC Napoli i został nawet wybrany najlepszym piłkarzem całego sezonu 2024/25 w Italii. Strzelił w lidze 12 bramek i zanotował cztery asysty. Świetnie odnalazł się w futbolu Antonio Conte razem z innym byłym piłkarzem Manchesteru United, czyli Romelu Lukaku. Do tego należy też dołączyć pobyt Antony’ego w Betisie, który też robił furorę. To już jednak nie jest wychowanek, by kibice bardziej się z nim utożsamiali. Kosztował klub 100 milionów euro i rozczarowywał.

