Wrze po zachowaniu Podolskiego. ”Powinien otrzymać dwie czerwone kartki”

Lukas Podolski znalazł się w ogniu krytyki po meczu Górnika Zabrze z Piastem Gliwice (1:0). W końcówce derbowej rywalizacji ostro sfaulował Damiana Kądziora, pokazał rywalom ”gest Kozakiewicza” oraz odepchnął kapitana Piasta Jakuba Czerwińskiego. Ekspert Canal+Sport Adam Lyczmański w programie ”Liga+Extra” twierdził, że Podolski ”powinien otrzymać dwie czerwone kartki”. Tymczasem sędzia Paweł Raczkowski dał mu jedynie żółtą kartkę.

Kontrowersyjne zachowanie Podolskiego

Górnik Zabrze pokonał w derbowej rywalizacji Piasta Gliwice 1:0 i odniósł pierwsze domowe zwycięstwo nad tą drużyną od ponad siedmiu lat. Jedyna w tym meczu bramka padła w 89. minucie. Tuż po tym, gdy Yosuke Furukawa wpakował piłkę do siatki, Lukas Podolski podbiegł do kapitana Piasta Jakuba Czerwińskiego i odepchnął go, a ten padł na ziemię. Za to niesportowe zachowanie zobaczył jedynie żółtą kartkę od Pawła Raczkowskiego, który w ostatnim czasie zamieszany jest w kontrowersyjne sytuacje.

Pytanie jednak, czy w tamtym momencie ”Poldi” powinien w ogóle być jeszcze na murawie. Raptem dwie minuty wcześniej ostro zaatakował przy linii bocznej Damiana Kądziora. Wyprostowaną nogą wjechał wślizgiem w swojego przeciwnika, ale Raczkowski nie zdecydował się ukarać mistrza świata z 2014 roku. Jego boiskową decyzję podtrzymał Szymon Marciniak, który był podczas tego meczu głównym sędzią VAR. Co więcej, po tej sytuacji Podolski pokazał w kierunku rywali ”gest Kozakiewicza”.

Wymiana zdań w social mediach

Ostatecznie Raczkowski czerwoną kartkę w tym meczu wyciągnął z kieszeni, ale pokazał ją kapitanowi Piasta Jakubowi Czerwińskiemu. W końcówce doliczonego czasu gry uderzył w twarz walczącego z nim o pozycję Erika Janżę. Zachowania doświadczonego stopera nie da się obronić i może czekać go dłuższa przerwa w grze. Legenda Piasta Gerard Badia na swoim profilu na portalu X napisał ”Lewą nogę masz dobrą, lepszą niż moja, gabloty masz pełne trofeum…ale głowę kolego masz pustą. Idiotą nie da się zostać, idiotą trzeba się urodzić.”

Podolski odpowiedział ”Dzięki takim wślizgom wygrywa się trofeum i gra się wielkich klubach. Pozdrawia idiota z Zabrza”. Odpowiedział także prezesowi Piasta Łukaszowi Lewińskiemu, którego wpis o faulu Podolskiego był pierwszym na portalu X: ”Dziękuję, że Pan specjalnie dla mnie i Górnika założył konto. I dał pierwszy wpisz o nas. To bardzo miłe.” Na wpis Podolskiego zareagowało oficjalne konto Piasta na portalu X (dawniej Twitter). Opublikowano zdjęcie kostki Kądziora, która mocno ucierpiała w wyniku brutalnego ataku ”Poldiego”.

”Powinien otrzymać dwie czerwone kartki”

Zachowania Podolskiego w derbowej rywalizacji w programie ”Liga+Extra” przeanalizował ekspert sędziowski Canal+Sport Adam Lyczmański. O faulu na Kądziorze, gdzie sędzia Raczkowski przyznał Piastowi jedynie rzut wolny, mówił: ”Tutaj ta pięta jest w powietrzu, impet, wyceniam [tę sytuację] na czerwoną kartkę. Zawodnik Górnika nie zobaczył nawet żółtej.” O odepchnięciu Czerwińskiego mówił zaś:

– To jest chamskie, bandyckie zachowanie, uderzenie Jakuba Czerwińskiego (…) Również w mojej ocenie jest to czerwona kartka (…) Nie rozumiem, dlaczego tak się stało. Jest to zachowanie niegodne zawodnika z tak utytułowanym CV (…) On nie powinien przebywać na boisku. Powinien otrzymać – w cudzysłowie – dwie czerwone kartki. Czy Komisja Ligi zajmie się tym drugim zdarzeniem [uderzenie Czerwińskiego], bo jak widzieliśmy było to działanie z premedytacją. Tego nie wiem, ale mam nadzieję, że tak.

fot. Canal+Sport / YouTube