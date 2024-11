Wyróżnienia 11. kolejki Bundesligi

Za nami 11. kolejka zmagań ligowych Bundesligi. Tym razem nie brakowało nie tylko emocji, ale i również gradu bramek. W przeciwieństwie do 19 trafień w poprzedniej kolejce, tym razem niemieckie kluby wspięły się na wyżyny ofensywnej gry i strzeliły łącznie 30 goli. Wszystkich sympatyków niemieckiego futbolu zapraszamy na kolejną odsłonę wyróżnień i nie tylko!

Mecz 11. kolejki Bundesligi – Bayer Leverkusen – 1. FC Heidenheim 5:2

Bundesliga da się lubić! Przekonać się o tym mogliśmy w 11. kolejce, gdzie padło wiele bramek – było tak przede wszystkim na BayArenie w Leverkusen, gdzie miejscowy Bayer podejmował 1. FC Heidenheim. Pojedynek dla mistrzów Niemiec rozpoczął się katastrofalnie – najpierw w dziesiątej minucie Niklas Dorsch otworzył wynik, wykorzystując błąd defensywy Piero Hincapiego, zaś w 21. minucie spotkania Mathia Honsak przedarł się przez obronę Leverkusen i podwyższył na 2:0, wprowadzając przeciwnika w wielkie oszołomienie.

Gospodarze w iście mistrzowskim stylu szybko pokazali charakter i wrócili do gry w 30. minucie za sprawą trafienia Exequiela Palaciosa. Zespół Xabiego Alonso nie poddawał się i idąc za ciosem, zaledwie dwie minuty później swojego pierwszego gola zdobył Patrik Schick, który wykorzystał świetne dogranie Palaciosa. Druga połowa została już rozegrana w pełni pod dyktando „Aptekarzy”, którzy zdominowali swojego przeciwnika i jeszcze trzykrotnie trafili do siatki gości!

Bayer Leverkusen kreował okazję za okazją i już w 52. minucie trafieniem na 3:2 popisał się Patrik Schick. Czech nie poprzestał na dwóch bramkach, gdyż w 71. minucie zwieńczył swój genialny występ hat-trickiem, uderzając z główki. Mistrzowie Niemiec nie poprzestali jednak na czterech bramkach – na osiem minut przed końcem swoje trzy grosze dołożył jeszcze Granit Xhaka, który strzelił 5:2 i zwieńczył tym samym wielki come back Leverkusen.

Piłkarz 11. kolejki Bundesligi – Patrik Schick

Nie tak dawno temu poważnej kontuzji doznał Victor Boniface, co dla Patrika Schicka z Bayeru 04 Leverkusen okazało się wielką szansą, aby zabłysnąć i pokazać się Xabiemu Alonso, zwłaszcza że czeski napastnik w przeszłości wielokrotnie zawodził i nie bez powodu pełnił tylko rolę rezerwowego… Jednakże w wygranym 5:2 starciu jedenastej kolejki Bundelsigi, doświadczony snajper dał wielki popis swoich umiejętności i to nie tylko z racji na zdobyty hat-trick, który też został przez niego ustrzelony w przepięknym stylu!

Bundesliga posiada w tym sezonie już kilku autorów hat-tricków, jednakże Patrik zasłużył na miano Piłkarza Kolejki nie tylko z racji na trzy gole. 28-latek był przekonujący i imponował przez cały mecz swoim stylem gry oraz przydatnością dla „Aptekarzy”. Po ostatnim gwizdku trener Xabi Alonso nie bez powodu chwalił swojego napastnika i mówił o „perfekcyjnym hat-tricku”.

Gol 11. kolejki Bundesligi – Felix Nmecha vs SC Freiburg/Julian Brandt vs Freiburg

W 11. kolejce ligowej wybór Bramki Kolejki nie był najłatwiejszy, my wybraliśmy dwa. Felixa Nmecha przeżywa wyjątkowy okres w karierze. Zaliczył debiut w kadrze narodowej Niemiec i strzelił pierwszego gola dla „Die Mannschaft” w pojedynku Ligi Narodów UEFA z Węgrami, a teraz w starciu ligowym z Freiburgiem popisał się ładnym i sprytnym strzałem z dystansu. Dla wychowanka Manchesteru City był to zarazem debiutancki gol w Bundeslidze! Zatem tym bardziej go zapamięta.

Bramką na 3:0 w tym samym meczu popisał się Julian Brandt, który bardzo precyzyjnie uderzył z rzutu wolnego. Idealnie posłał piłkę nad głowami obrońców i dokręcił ją technicznie w taki sposób, że wyciągnięty jak struna Noah Atubolu nie miał szans, by to sięgnąć. Tak więc gola kolejki można sobie wybrać spośród tych dwóch trafień Borussii Dortmund.

Młodzieżowiec kolejki Bundesligi – Justin Diehl ze Stuttgartu

Bundesliga może pochwalić się wieloma młodymi i utalentowanymi piłkarzami, którzy stawiają coraz większe kroki w niemieckiej ekstraklasie. W minionej 11. kolejce swoim talentem błysnął Jutin Diehl, który jeszcze kilka miesięcy temu został wyrzucony z pierwszego składu Kolonii. 19-letni skrzydłowy otrzymał szansę gry w drugiej połowie pojedynku VfB Stuttgart z VfL Bochum i po zaledwie kilkudziesięciu sekundach popisał się trafieniem na 2:0.

– Cieszę się, że dostałem swoją szansę i strzeliłem swojego pierwszego gola. Jestem za to bardzo wdzięczny. Co za niesamowita atmosfera w naszej MHP Arenie. Trudno mi uwierzyć, że strzeliłem tutaj swojego pierwszego gola dla VfB. Chłopcy byli szczęśliwi z mojego powodu. To niesamowite i wciąż brakuje mi słów – powiedział po ostatnim gwizdku podekscytowany Justin Diehl.

Niespodzianka kolejki Bundesligi – Lipsk wypuszcza zwycięstwo w końcówce

Od pewnego czasu w niemałym kryzysie sportowym znajduje się ekipa RB Lipsk, która wygrała zaledwie jeden z pięciu ostatnich pojedynków (licząc wszystkie rozgrywki). Trener Marco Rose może mieć wielkie powody do obaw i to nie tylko z racji na plagę kontuzji w drużynie, ale właśnie słabnącą formę i kiepskie wyniki. Przekonać się o tym mogliśmy przede wszystkim w 11. kolejce Bundesligi, kiedy to zespół „Byków” mierzył się na wyjeździe z TSG Hoffenheim, gdzie ostatnio doszło do zmiany na stanowisku trenerskim.

Podczas gdy pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2:1 na korzyść RBL, to tuż po wznowieniu gry gospodarze odpowiedzieli wyrównaniem w 50. minucie. Lipsk nie odpuszczał i kilkanaście minut później doprowadził do stanu 3:2, utrzymując ten rezultat niemalże do samego końca starcia na Rhein-Neckar-Arena.

Ostatnie osiem minut to koncertowa gra TSG, które najpierw wyrównało w 82. minucie, po czym na trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry dobiło RB. Golem na wagę zwycięstwa dla Hoffenheim popisał się Jacob Bruun Larsen. Tym samym „Die Roten Bullen” w fatalnym stylu „przerżnęli” trzy punkty w Sinsheim i spadli tym samym na trzecią lokatę w tabeli Bundesligi. Ten mecz moglibyśmy śmiało umieścić też jako „mecz kolejki”, ale postanowiliśmy jednak docenić charakter mistrzów Niemiec.

Drużyna kolejki Bundesligi – Kane i Schick z hat-trickami

Bramkarz: Nediljko Labrovic (FC Augsburg).

Obrońca: Waldemar Anton (Borussia Dortmund).

Obrońca: Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart).

Obrońca: Marvin Friedrich (Borussia M’Gladbach).

Pomocnik: Felix Nmecha (Borussia Dortmund).

Pomocnik: Nadiem Amiri (FSV Mainz 05).

Pomocnik: Adam Hlozek (TSG Hoffenheim).

Pomocnik: Granit Xhaka (Bayer 04 Leverkusen).

Pomocnik: Tom Bischof (TSG Hoffenheim).

Napastnik: Harry Kane (Bayern Monachium).

Napastnik: Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen).

11. kolejka Bundesligi – komplet wyników:

FC Bayern Monachium 3:0 (0:0) FC Augsburg

Bayer 04 Leverkusen 5:2 (2:2) 1. FC Heidenheim

VfB Stuttgart 2:0 (0:0) VfL Bochum

Borussia Dortmund 4:0 (2:0) SC Freiburg

TSG Hoffenheim 4:3 (1:2) RB Lipsk

VfL Wolfsburg 1:0 (0:0) Union Berlin

Eintracht Frankfurt 1:0 (1:0) Werder Brema

Holstein Kiel 0:3 (0:2) FSV Mainz 05

Borussia M’Gladbach 2:0 (2:0) FC St. Pauli