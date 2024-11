Bayer Leverkusen bez gwiazdy na wiele tygodni

Bayer 04 Leverkusen nie będzie miał łatwo w nadchodzących tygodniach. Jak się okazuje, poważnej kontuzji doznał najlepszy aktualnie strzelec „Aptekarzy”, a mianowicie Victor Boniface, który w bieżącym sezonie 2024/2025 kilkukrotnie ratował już mistrzów Niemiec z opresji, strzelając kilka ważnych goli w Bundeslidze, czy też w pozostałych rozgrywkach.

Bayer 04 musi radzić sobie bez snajpera

Wydawać się mogło, że Victor Boniface ma za sobą problemy z kontuzjami, lecz los po raz kolejny nie był dla niego łaskawy. Terminarz spotkań do końca bieżącego roku jest napakowany ważnymi i równie ciężkimi pojedynkami, dlatego też Bayer 04 i trener Xabi Alonso mają powody do zmartwień, albowiem według ustaleń niemieckich mediów Nigeryjczyk nie zagra już ani w listopadzie, ani w grudniu dla drużyny aktualnych mistrzów Niemiec.

Według portalu „Sky” oraz kilku innych źródeł w Niemczech 23-latek nabawił się poważnego urazu podczas niedawnego zgrupowania kadry narodowej Nigerii – w wygranym 2:1 pojedynku eliminacyjnym do Pucharu Narodów Afryki przeciwko Rwandzie. Przeprowadzone badania miały wykazać naderwanie włókna mięśniowego w udzie, co wiąże się z wielotygodniową przerwą od gry w piłkę. Jak informuje dziennikarz Florian Plettenberg – Bayer 04 nie będzie mógł już skorzystać z usług swojego napastnika w tym roku. Tym samym Boniface opuści takie spotkania:

vs 1. FC Heidenheim (1. Bundesliga)

vs RB Salzburg (Liga Mistrzów)

vs Union Berlin (1. Bundesliga)

vs FC Bayern Monachium (Puchar Niemiec)

vs FC St. Pauli (1. Bundesliga)

vs Inter (Liga Mistrzów)

vs FC Augsburg (1. Bundesliga)

vs SC Freiburg (1. Bundesliga)

Póki co nikt nie podejmuje się oceny terminu powrotu piłkarza do treningów i akcji, ale na ten moment optymistyczny scenariusz zakłada, że najwcześniej Bayer 04 będzie mógł ponownie skorzystać z jego usług po przerwie zimowo-świątecznej na początku 2025 roku. Niemniej jednak to, czy napastnik będzie gotowy na spotkanie z Borussią Dortmund (nastąpi to dokładnie 10 stycznia) pozostaje mocno wątpliwe.

W bieżącym sezonie 23-latek wystąpił w 15 meczach o stawkę. Zdobył osiem bramek oraz dołożył do tego dorobku jedną asystę. Od momentu transferu na BayArenę w lipcu 2023 roku rozegrał 49 spotkań, zaś jego dorobek to 29 goli oraz 11 asyst. Liczby te mogłyby być o wiele większe, gdyby nie fakt, że w minionym sezonie Nigeryjczyk z powodu kontuzji przywodziciela opuścił łącznie 23 spotkania, biorąc pod uwagę rozgrywki krajowe oraz międzynarodowe (Liga Europy).

Dla piłkarza B04 ostatnie tygodnie z pewnością nie należą do najlepszych – wystarczy przypomnieć, że nie tak dawno temu cudem uniknął on też śmierci, biorąc udział w poważnym wypadku samochodowym… spędził także z kadrą Nigerii kilkanaście godzin na lotnisku w Libii.

Bayer w zeszłym sezonie sobie poradził

Poprzedni sezon był rewelacyjny w wykonaniu Victora Boniface’a. W 16 kolejkach Bundesligi strzelił 10 goli, ale nabawił się kontuzji mięśnia przywodziciela podczas zgrupowania reprezentacji Nigerii. Nie zagrał przez to w Pucharze Narodów Afryki i musiał przejść operację. Xabi Alonso nie mógł z niego korzystać przez trzy miesiące. Udanie zastąpił go jednak w ataku Patrik Schick. „Aptekarze” wygrali aż 10 na 11 spotkań w lidze bez swojego podstawowego snajpera, więc nie odczuli różnicy. Nigeryjczyk wrócił do gry dopiero w kwietniu i pomógł w końcówce sezonu.

Victor Boniface bowiem, oprócz tego, że wiele goli strzela, to wiele sytuacji także marnuje. Już w grudniu miał na koncie aż 15 zmarnowanych tzw. „wielkich szans”. W drugiej części sezonu – po powrocie – mocno poprawił swoją skuteczność, dzięki czemu jego xG nie było aż tak skrajnie na minusie (i tak wyniosło -3,0; wcześniej więcej). W tym sezonie znów prowadzi w Bundeslidze w statystyce zmarnowanych wielkich szans. Było takich aż osiem.

Fot. PressFocus