Wyróżnienia 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Po ostatniej tej jesieni przerwie reprezentacyjnej do gry wróciła piłka klubowa, a wraz z nią oczywiście PKO BP Ekstraklasa. 16. seria zmagań nie obfitowała co prawda w ogromne sensacje, natomiast niektóre ze spotkań zdecydowanie mogły wywołać dość duże emocje. Zapraszamy na kolejną odsłonę „Ekstraklasowych Wyróżnień”, w których tradycyjnie podsumujemy sobie cały weekend z „najlepszą ligą świata”.

Piłkarz 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy – Efthymios Koulouris

Po prawie miesiącu bez gola Grek w końcu przełamał niemoc strzelecką. I zrobił to nie w byle jaki sposób, bowiem napastnik Pogoni Szczecin w meczu z Lechią Gdańsk popisał się hat-trickiem. 28-latek właściwie w pojedynkę zapewnił zwycięstwo „Portowcom”, gdyż ostatecznie starcie zespołów z północy Polski zakończyło się wynikiem 3:0 dla szczecinian. Pogoń do momentu tego spotkania miała na koncie zaledwie punkt przywieziony z delegacji i ośmieszała się na każdym obcym obiekcie. Koulouris przełamał tę serię.

Dzięki trzem trafieniom przeciwko Lechii Koulouris mocno wspiął się w klasyfikacji walki o tytuł króla strzelców. Na ten moment snajper ma już na swoim koncie dziesięć trafień, co oznacza zrównanie się liczbą goli z Leonardo Rochą (Radomiak Radom) i Mikaelem Ishakiem (Lech Poznań). Póki co tytuł najlepszego napastnika ligi należy do Benjamina Kallmana, który aż jedenastokrotnie zmuszał bramkarza rywali do wyciągania piłki z siatki.

Gol kolejki – Arnau Ortiz

Hiszpan po raz pierwszy w historii gości w „Ekstraklasowych Wyróżnieniach”. Trzeba przyznać, że czekać na to nie musiał zbyt długo. Ortiz dopiero minionego lata zasilił szeregi Śląska Wrocław. 23-latek póki co nie zachwycał kibiców z Dolnego Śląska, natomiast właściwie pewne jest, że po minionym weekendzie i pięknym golu strzelonym w spotkaniu z Jagiellonią Białystok fani WKS-u zapamiętają chwytliwe nazwisko 23-latka.

Rogale są co prawda specjalnością Wielkopolan, natomiast – jak pokazał Oritz – Hiszpanie także potrafią w tę sztukę. Kapitalny strzał w prawy górny róg bramki i piłka lecąca z ogromną rotacją – to zdecydowanie zrobiło wrażenie. Jak się później okazało, bramka napastnika Śląska okazała się kluczowa w kontekście istotnego punktu podopiecznych Michała Hetela. Sytuacja wrocławian nie jest łatwa, więc remis 2:2 z mistrzem Polski – Jagiellonią Białystok – zdecydowanie należy traktować jako niespodziankę.

Młodzieżowiec kolejki – Wojciech Urbański

Mecz z Cracovią zdecydowanie był najlepszym występem Urbańskiego w tym sezonie. Dziewiętnastolatek, mimo zaledwie 58 minut spędzonych na boisku, świetnie odnalazł się w polu karnym i zdążył strzelić gola, który okazał się być kluczowym jeśli chodzi o zdobycie trzech punktów. „Wojskowi” pokonali bowiem zespół „Pasów” 3:2, a w końcówce sami sprawili sobie nerwy.

Oprócz zdobytej bramki, Urbański może się także pochwalić dużą aktywnością na boisku. Pomocnik zaliczył aż 40 kontaktów z piłką i skuteczność podań na wysokim poziomie 81% (21/26). Takie mecze z pewnością będą poprawiały pozycję młodzieżowca w zespole Legii. W pierwszej połowie „Wojskowi” całkowicie zdominowali rywali i przejęli środek pola. Spora w tym zasługa także Urbańskiego.

Mecz kolejki – Legia Warszawa vs Cracovia 3:2

Zostajemy w Warszawie, gdyż mecz Legii z Cracovią naszym zdaniem był najlepszym spotkaniem minionej, 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mazowiecko-małopolska rywalizacja przed weekendem była traktowana jako największy hit całej serii gier – wszystko oczywiście ze względu na wysokie pozycje w tabeli obu ekip, które śmiało biją się o miejsca gwarantujące grę w europejskich pucharach.

Przechodząc jednak do spraw boiskowych, tego sobotniego wieczora zarówno Legia, jak i Cracovia nie odpuszczały ani na moment. Pierwsza połowa zdecydowanie należała do gospodarzy, którzy po golach Bartosza Kapustki, Marca Guala i wyróżnionego wyżej Urbańskiego schodzili do szatni z prowadzeniem 3:1 – bramkę dla „Pasów” w dość niespodziewanym momencie zdobył Benjamin Kallman. Cracovia bowiem nic nie grała. Do czasu…

W drugiej części spotkania Legia nie wyglądała już tak dobrze, co poskutkowało golem kontaktowym autorstwa Mikkela Maigaarda. Zrobiło się naprawdę gorąco, szczególnie w ostatniej akcji. Mimo naporu gości i wręcz rozpaczliwych ataków, krakowanie nie zdołali wywieźć ze stolicy choćby punktu. Wielką kontrowersją była też ręka Pawła Wszołka. Zdaniem wielu ekspertów to powinien być karny dla Cracovii i szansa na 3:3. Podobnie mówiła mowa ciała obrońcy, który był pewny, że to musi być jedenastka.

Niespodzianka kolejki – Raków stracił punkty i… wicelidera

Po zwycięstwie 2:0 Lecha Poznań nad GKS-em Katowice dotychczasowy kandydat na wicelidera tabeli – Raków Częstochowa – grał z zadomowioną w środku tabeli Koroną Kielce. Aż do 89. minuty spotkania wszystko szło po myśli podopiecznych Marka Papszuna. Spokojne prowadzenie 1:0, trzy punkty w tabeli „na żywo” i pewne drugie miejsce. Wtedy jednak pojawił się kielecki bohater – Adrian Dalmau, który strzelił gola na 1:1 i utarł nosa rozochoconym kibicom Rakowa.

Punkt zdobyty przeciwko „Medalikom” jest szczególny dla Korony nie tylko ze względu na okoliczności i rywala. Dzięki ów remisowi ekipa z województwa świętokrzyskiego wyprzedziła w tabeli odwiecznego rywala – Radomiaka Radom. Na ten moment podopieczni Jacka Zielińskiego zajmują 14. miejsce w ligowym kociołku.

Komplet wyników 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy: