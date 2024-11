Grzegorz Krychowiak dopiero co podczas studia Eurosportu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu spekulował o swoim powrocie do gry, a to już dwa miesiące odkąd jest piłkarzem Anorthosisu Famagusta Larnaka. 100-krotny reprezentant Polski trafił na Cypr po dwóch sezonach w Saudi Pro League, z których ten ostatni zakończył się spadkiem – a sam Polak jako napastnik zanotował dziewięć trafień. Dziś, na „wyspie Afrodyty” zaczynają wybrzmiewać na niego pierwsze skargi.

Grzegorz Krychowiak rozczarowuje na Cyprze

Pod koniec września, Grzegorz Krychowiak podpisał umowę do końca sezonu z Anorthosisem Famagusta Larnaka. Polak przekonał działaczy choćby swoimi CV, bowiem szukali tego lata kogoś na pozycję „szóstki”. Udało im się znaleźć bardzo dobre i doświadczone rozwiązanie, ale…. zaczynają się pierwsze głosy mówiące o tym, że były reprezentant Polski nie dojeżdża do poziomu ligi cypryjskiej.

Stel Stylianou z bloga „This is mappa – a cypriot football podcast” dość stanowczo wypowiada się na temat gry polskiego pomocnika dla serwisu „WP Sportowe Fakty”:

– Wiele sobie obiecywano po jego przybyciu, miał imponujące CV – na razie to jednak wielki zawód. Wygląda na kogoś, kto w ogóle nie jest gotowy do rywalizacji pod względem fizycznym, a sami kibice są zdania, że przez to drużyna wielokrotnie straciła na boisku. Ciężko jednak stwierdzić czy tak naprawdę za dużo zarabia, czy zwyczajnie nie wszedł jeszcze na najwyższe obroty, bo ma w nogach niewiele minut.

Warto jednak sobie uzmysłowić, że z racji braku rytmu meczowego (do września, ostatni mecz zagrał on 27 maja) oraz okresu przygotowawczego, nie powinno dziwić, że potrzeba Krychowiakowi czasu na przysłowiowe wejście na obroty. Na Cyprze zauważono w tym pewien problem, aczkolwiek błędy Polaka kosztowały Anorthosis, klub w średniej sytuacji finansowej, punkty. Krychowiak ma w nogach pięć spotkań i 235 minut na placu gry. Zgarnął w tym czasie trzy żółte kartki. Anorthosis z Polakiem na boisku przegrał trzy spotkania.

W ostatniej kolejce, gdy Polak był zawieszony za kartki (!), jego klub wygrał z Paralimmi Piotra Janczukowicza (ex ŁKS Łódź) 3:2. Anorthosis w następnej, 12. kolejce podejmie Karmiotissę w poprzednim sezonie informowaliśmy o tym zespole w kontekście konkretnego bramkowego gradobicia z udziałem byłych ekstraklasowiczów. Drużyna Krychowiaka jest siódma (pierwsza, która może wylądować w strefie spadkowej) i ma z kolei 14 oczek po 11 kolejkach; do piątego miejsca traci już sześć punktów

