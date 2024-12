Roma: Dyrektor wytknął niekompetencję sędziów wobec klubu

AS Roma i jej kibice w bieżącej kampanii nie mają łatwo. Od początku sezonu klub ma już trzeciego trenera, do tego letnie wzmocnienia poza Artemem Dowbykiem zawodzą, a klub jest dwa punkty od strefy spadkowej – w Rzymie takie coś w jednej chwili jest wręcz nie do pomyślenia. W rzymskim dzienniku dla „Corriere dello Sport” dyrektor sportowy Florian Ghisolfi stanowczo zabrał głos w sprawie niekompetencji sędziów, którzy Romie zabierają cenne punkty.

Roma: Dyrektor wytknął niekompetencję sędziów

Florent Ghisolfi w rzymskim dzienniku „Corriere dello Sport” skomentował sytuację z tego sezonu, w której jego zdaniem Romie obrywa się ze strony sędziów zbyt często. Podpiera swoje zdanie tym, że według ekspertów oraz analiz działań sędziów w telewizji jego klub siedmiokrotnie w 13 kolejkach stracił na złej decyzji meczowego rozjemcy. Jak sam przyznał – klub unikał komentowania tej sytuacji, ale miarka się przebrała i czas zareagować, bo jednak aż siedem pomyłek przez jedną trzecią sezonu to stan nie do zaakceptowania.

Oto słowa byłego dyrektora sportowego Nicei czy Lens:

Unikaliśmy jako klub wyolbrzymiania poziomu kontrowersji, nie chcieliśmy w trudnych momentach na boisku używać tego jako wymówki, ale Roma ucierpiała siedmiokrotnie według analiz krajowych i telewizyjnych. (…) Problem jest inny: w żadnym z siedmiu przypadków sędzia nie uciekł się do weryfikacji wideo. Gdyby incydenty zostały sprawdzone przez VAR, wyniki końcowe byłyby prawie na pewno inne. Żyjemy w historycznych czasach, z użyciem technologii VAR, wszelkie niedopatrzenia mogą być przez nią naprawione. przez technologię. (…) Wierzymy, że protokół musi zostać zaktualizowany.

Warto zauważyć, że po ostatnim meczu wytykano dwa błędy Davide Massy. Arbiter w spotkaniu Napoli – Roma nie pokazał dwóch żółtych kartek Romelu Lukaku, który między innymi wyprostowaną nogą zaatakował Zekiego Celika. Sędzia został w konsekwencji zawieszony na jedną kolejkę. Claudio Ranieri po meczu powiedział: – Tak, zabrakło ich, widzieliśmy to wszyscy.

Warto też wspomnieć o sytuacji z ostatniego meczu De Rossiego – Paulo Dybala w polu karnym Genoi został ewidentnie sfaulowany na karnego, ale także zdecydowano się nie zmieniać decyzji, co wywołało wielkie zdziwienie i złość romanistów.

Stare-nowe życie Romy

Roma w tym sezonie zwolniła Daniele De Rossiego z którym nie tak dawno podpisała nową, trzyletnią umowę. Po 12 spotkaniach poleciał też jego zastępca Ivan Juric – ten potrafił totalnie olewać Matsa Hummelsa i obrońca zagrał za jego kadencji raptem 20 minut (wbijał delikatne szpilki w social mediach), a także nie wystawiać do gry Paulo Dybali, który był zdrowy, zwarty i gotowy do biegania na boisku.

Od pewnego czasu pracuje w klubie po raz kolejny Claudio Ranieri, dla którego najbliższy mecz z Atalantą będzie 99. w roli trenera „Giallorossich”. Niedawno też po 20 dniach pożegnano psychologa zespołu, Tima Coatesa. Rzymianie z żółto-czerwonej strony Tybru wygrali jedynie trzy z 13 spotkań, a w Lidze Europy jedno z pięciu. Sytuuje ich to odpowiednio na 15. oraz 21. lokacie w stosownych tabelach. Roma w meczach o stawkę wygrała jedynie cztery razy w 18 przypadkach, co pokazuje jak zły jest to póki co sezon dla romanistów.

