Wieczysta Kraków z hitowym transferem! To była gwiazda Wisły Kraków

Wieczysta Kraków się nie zatrzymuje. Zwłaszcza jeśli mowa o rynku transferowym. Krakowski klub o wielkich możliwościach od dawna zaskakuje polskich kibiców transferami znanych piłkarzy z przeszłością w Ekstraklasie, a nawet w reprezentacji Polski, płacąc im kwoty wyższe od tych, które proponują kluby z Ekstraklasy. Beniaminek Betclic 2. Ligi lada moment podpisze kontrakt z kolejnym znanym piłkarzem. To były zawodnik Wisły Kraków – Petar Brlek.

Kolejny piłkarz z Wisłą Kraków w CV

Jak poinformował Mateusz Miga z „TVP Sport”, na treningach drugoligowca pojawił się chorwacki pomocnik Petar Brlek. Sympatycy polskiego futbolu z pewnością doskonale pamiętają to nazwisko. Chorwat trafił do Wisły Kraków w lutym 2016 roku z rodzimego Slavena Belupo. Po niemrawym początku i kontuzji (złamanie palca u stopy) wskoczył do wyjściowej jedenastki „Białej Gwiazdy” i stał się gwiazdą zespołu.

W sezonie 2016/2017 Petar Brlek rozegrał 35 spotkań, w których zdobył dziewięć bramek i zanotował dwie asysty. Jego dobre występy nie pozostały niezauważone – latem 2017 roku po pomocnika zgłosiła się włoska Genoa. Klub z Serie A zapłacił za niego ponad 2 miliony euro. We Włoszech nie potrafił wywalczyć sobie miejsca w składzie i zimą wrócił na wypożyczenie do Wisły. Następnie Genoa wypożyczała go do szwajcarskiego FC Lugano i włoskiego Ascoli Calcio. W 2021 roku za darmo odszedł z klubu i podpisał kontrakt z NK Osijek.

W Osijeku grał przez trzy sezony, a teraz postanowił ponownie spróbować swoich sił w Polsce – w barwach Wieczystej Kraków. Petar Brlek to nie pierwszy zawodnik z Wisłą Kraków w CV, który trafił do Wieczystej. Wcześniej do klubu prowadzonego przez Wojciecha Kwietnia trafili ex-Wiślacy: Joan Román, Rafał Pietrzak, Michał Feliks, Michał Miśkiewicz, Łukasz Burliga, Daniel Hoyo-Kowalski, Michał Mak, Paweł Koncewicz-Żyłka, Patryk Letkiewicz, Wilde-Donald Guerrier, Damian Buras, Emmanuel Kumah, Bartosz Iwan oraz obecny szkoleniowiec pierwszego zespołu Sławomir Peszko.

Wieczysta kusi piłkarzy

Dużym transferem letniego okienka było sprowadzenie z „Białej Gwiazdy” Joana Romana za 200 tysięcy euro, a przecież był to absolutny filar krakowskiego zespołu w sezonie 2023/24 – zdobył wówczas 11 bramek i rozegrał ponad 2000 minut na poziomie pierwszoligowym. Wieczysta sprowadziła również Michała Feliksa, który półtora roku spędził na wypożyczeniu z Radomiaka do Ruchu Chorzów i zdobył pięć bramek na poziomie Ekstraklasy. Z Radomiaka wyjęła także Lisandro Semedo – podstawowego skrzydłowego w sezonach 2022/23 i 2023/24. W obu miał na koncie ponad 30 spotkań w Ekstraklasie.

Wieczysta zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli Betclic 2. Ligi, a jest beniaminkiem. Drużyna prowadzona przez Sławomira Peszko po 19 kolejkach traci cztery punkty do lidera – Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Tuż za plecami krakowskiego klubu znajduje się Polonia Bytom. Bezpośredni awans do wyższej ligi wywalczą dwie najlepsze drużyny na koniec sezonu. Te miejsc 3-6 zagrają o ostatnie miejsce w barażach.

fot. PressFocus