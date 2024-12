Pellegri zerwał więzadła. Kolejna długa pauza niespełnionego talentu

Pietro Pellegri ma raptem 23 lata, a już można nazwać go niespełnionym talentem. Jego kariera przepełniona jest licznymi urazami, które skutecznie zapobiegaly i zapobiegają jego piłkarskiemu rozwojowi. Gdy wydawało się, że wyszedł na prostą i może cieszyć się piłkarskim życiem – po raz kolejny trafił mu się poważny uraz. Jak potwierdzają włoskie media, piłkarz w meczu z Hellasem zerwał więzadła w kolanie.

Pellegri zerwał więzadła

Piłkarski świat po raz pierwszy usłyszał o Pellegrim w maju 2017 roku. Wtedy to w swoim trzecim ligowym meczu w barwach Genoi 16-letni napastnik z miasta Kolumba zanotował bramkę w ostatnim meczu w karierze Francesco Tottiego. Kolejnej zimy młodzieniec z Genui powędrował za 21 milionów euro do AS Monaco i ten transfer był jedną wielką katastrofą.

Głównie pod kątem zdrowotnym, ponieważ praktycznie cały sezon 2018/19 stracił z powodu poważnego urazu – tym sposobem miał zaledwie dwa trafienia w sześciu ligowych meczach po ponad póltora roku w klubie. Od sezonu 2019/20 (za ostatnie pięć i pół roku) z powodu urazów piłkarz z Genui stracił już 542 dni, co przekłada się na prawie półtora roku pauzy. Więzadło to kolejne minimum sześć miesięcy w plecy.

Warto wspomnieć tu także o meczu z jesieni 2021, gdy Milan zagrał z Salernitaną. Pellegri wypożyczony do „Rossonerich” zagrał od początku meczu i… naciągnął on mięsień, schodząc po kwadransie. Ten mecz był Pellegrim w pigułce – niestety.

W ostatniej kolejce ligowej, a dokładnie w meczu Hellasu z Empoli, napastnik drużyny gości w 11. minucie zszedł z kontuzją i zastąpił go Lorenzo Colombo. Wypożyczony z Milanu zawodnik trafił pół godziny później, ustalając wynik meczu na 1:4. Jak poinformowano dzień po spotkaniu – Pellegri uszkodził więzadło w kolanie.

Jego ostatnich kilka sezonów pod względem urazów wygląda następująco:

2023/24 to 35 dni pauzy

2022/23 to 122 dni pauzy

2021/22 to 106 dni pauzy

2020/21 to 99 dni pauzy

2019/20 to 180 dni pauzy

2018/19 to cały sezon pauzy, po urazie w Monaco pauzował 11 miesięcy

Powiedzieć, że to bardzo przykre to jak nic nie powiedzieć.Dopiero co Pellegri złapał życiową formę, pierwszy raz w sezonie trafił w trzech meczach z rzędu. Ba, nigdy nie trafił trzech ligowych bramek w jednym sezonie ligowym. Trzy mecze później, doznaje prawdopodobnie kończącej sezon kontuzji. W ostatnich tygodniach to nie pierwszy poważny uraz piłkarza z występami włoskiej kadry. Guglielmo Vicario bowiem wypadł na wiele miesięcy z gry i Ange Postecoglou musi postawić na Frasera Forstera.

Empoli zajmuje aktualnie sensacyjne dziewiąte miejsce w tabeli Serie A i traci tylko trzy oczka do siódmego Milanu, który często dołuje w tym sezonie ligowym. „Azzurri” są po blisko połowie sezonu w tabeli przed takimi zespołami jak AS Roma, Torino czy Udinese. Mimo dobrej lokaty to jedynie siedem punktów nad pierwszym spadkowym miejscem, które zajmuje pokonany przez nich w ostatnim meczu Hellas.

Fot. PressFocus